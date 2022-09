« Je ne me tairai pas » : Magali Berdah contre-attaque dans son combat contre Booba

On en est pas encore à cette conclusion sérieuse à cette étape mais c’est pourtant ce que cri la responsable de Shauna Events après la diffusion d’il y a quelques jours de « Complément d’enquête ». Visiblement décidée à ne pas se laisser faire aussi facilement, Magali Berdah pense être victime d’« insultes et de montages dégradants ». Le comble serait l’antisémitisme évoquée. Certainement un mercredi décisif à travers cette conférence de presse. Faudrait-il encore se demander s’il s’agit vraiment de Booba seul ? puisque Magali Berdah n’a pas clairement nommé le rappeur dans ses déclarations ?

Les captures d’écran de tweets défilant sur écran géant à l’ arrière en disent beaucoup. Il s’agit bien évidemment des messages et e-mails injurieux supposés venir du rappeur. L’un des messages qui frappent le plus l’œil est « T’es une sacrée pute sale juive ». Cette sortie révèle aussi plusieurs aspects de ce conflit que le public ne maîtrisait pas : « références au Mossad par Booba » et « diffusion de sextape et montages photo dégradants » faussement attribué à Magali Berdah. Alors qu’on avait en face une dame battante, on ne pouvait pas s’attendre à des larmes.