Un soir d’hiver, un homme est venu consulter Karamba, marabout voyant médium guérisseur à Bruxelles, persuadé qu’une malchance persistante bloquait sa carrière. Dès son arrivée, Karamba, marabout voyant médium guérisseur à Bruxelles, a perçu une énergie sombre autour de lui.

Il a alors réalisé un rituel de purification dans son cabinet près de la place Flagey. Au moment où Karamba, marabout voyant médium guérisseur à Bruxelles, a prononcé la dernière incantation, les lumières du quartier ont vacillé et une bourrasque a traversé la rue.

Le client a ressenti une chaleur intense dans sa poitrine, comme si une force invisible se détachait de lui. Le lendemain, il a rappelé Karamba, marabout voyant médium guérisseur à Bruxelles : une opportunité professionnelle qu’il attendait depuis des mois venait de se débloquer.

Pour Karamba, marabout voyant médium guérisseur à Bruxelles, ce fut l’un de ces moments où le monde visible et invisible se sont rencontrés