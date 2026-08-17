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Son cabinet de la rue Victor Hugues est devenu un sanctuaire pour ceux qui cherchent la vérité. Grâce à sa maîtrise de la cartomancie et de la boule de cristal, le Voyant médium marabout ElHassan pour retour de l'être aimé à Pointe-à-Pitre Guadeloupe capte des détails que personne d'autre ne voit.



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