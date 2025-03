Découverte d’une bombe historique à la Gare du Nord : une journée sous haute tension

Le RER B a été interrompu entre la Gare du Nord et le Stade de France.

Le RER D a été coupé entre les mêmes stations et ralenti sur le reste de la ligne.

Le Transilien H a vu son terminus reporté à la gare de Saint-Denis.

Le Transilien K a été limité à la gare d’Aulnay-sous-Bois.

La découverte de cette bombe a plongé le réseau ferroviaire dans le désordre. Aucun TGV ou TER n’a pu circuler au départ ou à l’arrivée de la Gare du Nord. Certains trains ont été redirigés vers la Gare de Lyon, tandis que les lignes de RER et de Transilien ont subi d’importantes modifications :Les trains Eurostar reliant Paris à Londres et Bruxelles ont été annulés pour la journée, plongeant les voyageurs dans l’incertitude. Heureusement, les liaisons Bruxelles-Marne La Vallée, Londres-Bruxelles et Londres-Amsterdam ont fonctionné normalement. La reprise complète du trafic a été annoncée pour le lendemain, samedi 8 mars, mais les perturbations ont laissé des traces dans l’organisation de nombreux voyageurs.La bombe retrouvée à la Gare du Nord est le cinquième engin explosif datant de la Seconde Guerre mondiale découvert depuis le début de l’année 2025. Ces découvertes rappellent que les vestiges de ce conflit mondial continuent de hanter notre présent. Deux bombes avaient été mises au jour le 4 février : une bombe américaine de 220 kg dans l’Hérault et une bombe anglaise de 250 kg sur le chantier de l’aéroport de Nantes. Une troisième avait été découverte le 12 février lors de la rénovation du Musée de Dunkerque, dans le Nord. Enfin, un autre engin avait été retrouvé le 5 mars dans la Manche, à peine deux jours avant l’incident de la Gare du Nord.Après le désamorçage réussi de la bombe, les autorités ont levé le dispositif de sécurité. La Gare du Nord a rouvert ses portes, permettant une reprise progressive du trafic ferroviaire à partir de 18 heures. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a précisé que la circulation serait rétablie de manière dégradée dans un premier temps, avec un retour à la normale prévu en soirée.Les axes routiers fermés ont également été rouverts, bien que les perturbations aient causé d’importants embouteillages dans la région parisienne. Les habitants évacués ont pu réintégrer leurs logements, et les établissements confinés ont repris leurs activités. Pour les voyageurs, la journée a été marquée par l’attente, l’incertitude et, pour certains, l’improvisation de nouveaux plans de voyage.