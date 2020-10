L’OMS prévient à nouveau l’Afrique contre la Covid-19

Ce jeudi, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a encore une fois de plus mis en garde l’Afrique contre la Covid-19. Lors d’une conférence de presse, la directrice de l’OMS, Matshidiso Moeti a expliqué : « Nous sommes réellement à un moment charnière de la pandémie en Afrique. Alors que les courbes de l’épidémie sur le continent avaient connu une tendance à la baisse au cours des trois derniers mois, ce déclin s’est stabilisé ». Malgré les différentes inquiétudes sur les dégâts que pourraient causer la Covid-19 en Afrique, les Etats africains s’en sortent plutôt bien avec 1,2 millions de cas soit 4,2% du total mondial, 39000 décès soit 3,6% du total mondial pour un continent qui représente 17% de la population mondiale, selon les Centres africains de prévention et de lutte contre les maladies (Africa CDC).



Les mesures préventives ont été strictes et rapidement mises en place par les Etats africains même si ces derniers temps l’on constate un certain relâchement. Le directeur d’Africa CDC, M. John Nkengasong met en garde : « Nous voyons ce qu’il se passe en Europe au moment où ils allègent leur confinement, la façon dont le nombre de nouveaux cas a augmenté et dont certains pays envisagent un nouveau confinement. Nous ne pouvons nous le permettre et nous ne pouvons permettre au virus de ronger les gains réalisés ces derniers mois ». L’Afrique du Sud compte plus de la moitié des cas du continent et les contaminations ont grimpé ces derniers jours en Afrique du Nord et en Libye.

Madame Moeti reste confiante car pour elle, l’Afrique est bien équipé maintenant pour faire face à la Covid-19. Cependant, la montée des contaminations en Europe fait peur car les frontières africaines sont ouvertes aux touristes. Elle explique : « nous connaissons la connexion très étroite entre l’Afrique et l’Europe et nous savons aussi que l’importation du virus dans pratiquement tous les pays d’Afrique s’est faite depuis l’Europe.