L'oeuvre de Hadippa marabout guérisseur africain consiste au simple fait d'aider son prochain à se prémunir et protéger des influences néfastes extérieures et intérieures. Il utilise pour cela certains procédés de la culture holistique africaine. Hadippa marabout guérisseur africain cite alors en bref résumé, le maraboutage, l'art de la guérison, le don de médium.Bien sûr, on ne peut pas s'arrêter à de simples mots. L'oeuvre de Hadippa marabout guérisseur africain prend ici toute son importance. Elle commence dès sa formation. Son professeur ne lui a pas inculqué uniquement la manière d'exploiter ses dons mais aussi la déontologie qui va de pair.Il est selon ses dires: " inconvenable de ne pas fournir autant d'effort à la tâche que ceux qui vivent une épreuve et viennent m'en parler. Quand on aide, il faut le faire sérieusement. Sans coeur à l'ouvrage, ça ne marche pas." Maître Hadippa marabout guérisseur africain utilise non seulement ses grands pouvoirs pour vous aider à guérir mais aussi son savoir. quelque soient vos maux, il peut vous aider.L'oeuvre de Hadippa marabout guérisseur africain prend ici racine. Suivant cette doctrine. Il oeuvre depuis plus de quarante ans à apporter le biens et soulagement à ceux qui en ont besoin.