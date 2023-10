La Renaissance d'un Joyau Culturel au Service de la Langue Française

Au-delà de son rôle culturel, la Cité Internationale de la Langue Française a également une dimension sociale et économique. Avec un coût estimé à 210 millions d'euros, ce projet est le deuxième plus gros chantier culturel du président de la République. Selon l'Élysée, il vise à servir d'antidote au sentiment d'abandon ressenti dans cette région marquée par la désindustrialisation. En effet, 13% de la population locale est illettrée et 8% est au chômage.



Les réactions des habitants de Villers-Cotterêts sont partagées. Certains voient ce projet comme une opportunité de redynamiser leur commune et de créer des emplois. D'autres sont plus sceptiques, se demandant si la petite ville sera en mesure d'accueillir un grand nombre de visiteurs. Quoi qu'il en soit, l'objectif est clair : attirer un large public et, à terme, accueillir 200 000 visiteurs par an. La Cité sera également le lieu du sommet de la Francophonie en 2024, un événement d'envergure internationale.



La Cité Internationale de la Langue Française est sans aucun doute un projet ambitieux qui a le potentiel de devenir un pilier de la culture française et francophone. Son impact ne se limite pas seulement à la promotion de la langue et de la culture, mais s'étend également aux domaines social et économique. Seul l'avenir nous dira si cette institution parviendra à atteindre ses objectifs élevés, mais une chose est sûre : elle a déjà réussi à capter l'attention du monde entier, et elle est prête à jouer un rôle majeur dans la diffusion et la préservation de la langue française et des cultures francophones.