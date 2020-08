La filière textile en tension depuis la covid 19

La renaissance de l’industrie textile en Europe

Cette année 2020 aura été l’année de toutes les surprises. Qui aurait imaginé ce qui allait se passer cette année? On applaudissait l’évolution technologique et les avancées majeures de la médecine. Et bien non: nous nous sommes trompés. Un virus qui est parti de la Chine a secoué fortement le monde et toutes les nations. Du plus pauvre jusqu’au plus riche.

Le monde entier face à un seul ennemi

La troisième guerre mondiale a finalement eu lieu, pourrait-on dire. Mais, ironie du sort, le monde s’est trouvé face à un ennemi invisible, cependant doté d’un pouvoir de nuisance exceptionnel. L’ennemi commun invisible a pris l’appellation de coronavirus ou covid 19 et a tué plus de 700 000 personnes.