La légende Diego Armando Maradona a rendu l’âme

D’après les informations diffusées par les journaux argentins Clarin et Nacion, Diego Maradona est mort ce mercredi à l’âge de 60 ans. Un parcours digne d’une légende. Interrogé par la télévision argentine à ses 12 ans, il dit ceci : « J'ai deux rêves : disputer la Coupe du monde et la gagner ». Un rêve que Diego réalisera en 1986 à la coupe du monde de Mexique. Une coupe pendant laquelle, il marquera 5 buts, délivrera 5 passes décisives avec l’Argentine en 7 rencontres.





Ce n’est qu’en quart de final contre l’Angleterre que Diego Maradona deviendra une légende. Un match au cours de laquelle il marquera de la main d’où la fameuse main de Dieu. Un but qui sera considéré comme le plus beau but du 20ème siècle. Malgré un Mondial 1982 raté et une Coupe du monde 1990 perdue en finale et marquée par les sifflets italiens à son encontre, Diego Maradona est à 34 réalisations en 91 sélections. Celui qu’on surnommait le malicieux Peluso a aussi été élu meilleur joueur de l'histoire des Coupes du monde par le Times, devant Pelé et Beckenbauer.





Légende dans le club de Naples où il remporte le doublé Coupe-Championnat 1987, il sera sacré meilleur buteur de la Série A en 1988, gagnera la Coupe de l'UEFA en 1989 puis encore un Scudetto en 1990. Il fut aussi à Barcelone FC de 1982 à 1984 où il remportera le titre de meilleur joueur de la Liga. Il passera une saison au Séville FC (1992-1993), saison pendant laquelle il est resté dans le cœur des fans de Séville FC. La carrière de Diego Maradona va s’assombrir peu à peu dans la drogue. En mars 1991, il a été contrôlé positif à la cocaïne après un match joué avec Naples contre Bari. Suspendu quinze mois, il est rentré en Argentine où il a écopé de 14 mois de prison avec sursis pour possession de drogue lors d'un contrôle de police quelques semaines plus tard. A 34 ans, il a encore été contrôlé positif, à plusieurs types d'éphédrine cette fois-ci, à l'occasion d'un Argentine-Nigeria du Mondial 1994.





De drogues aux violences, Diego Maradona a eu une fin de carrière qui laissait à désirer. Même après sa retraite, la vie de Diego Maradona ne sera pas calme. Il sera poursuivi par le fisc italien, des allers-retours en prison. Tout le monde le savait, la drogue avait réduit Diego Armando Maradona. Toutefois, le monde retient les exploits de ce génie qui pouvait dribbler toute la défense à lui seul. Paix à son âme.