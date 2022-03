La liberté selon Eric Zemmour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron

L'extrême droite à toujours existé et elle existera toujours. Méfiez vous d'une démocratie où tout le monde est d'accord les uns avec les autres.

Nous devons nous débarrasser des prototypes que nous avons toujours utilisés pour définir l'extrême droite, en particulier le prototype du nazisme ou du fascisme. Il faut parler aujourd'hui d'un "néo-nazisme sans Hitler", car le national-socialisme des années 30, tel que nous l'avons connu avant et après ses monstruosités, était tout sauf une idéologie individualiste ; au contraire, il était fondé sur l'idée de Volksgemeinschaft, de la communauté du peuple (bien sûr, du peuple "allemand"). Aujourd'hui, l'autoritarisme trumpien ou d'extrême droite se marie parfaitement avec l'individualisme : c'est l'individualisme dans sa projection globale, à l'apogée d'Internet, et comme l'univers virtuel du web est un univers d'individus sans contraintes institutionnelles, sans ordre institutionnel, sans autorité supérieure de régulation, il se prête à merveille comme espace dans lequel l'imaginaire de l'individu de la " multitude " moderne projette son comportement matériel. Dans l'espace virtuel du web, l'individu pense pouvoir faire ce qu'il veut, aucun gouvernement - ou institution, ou "corps intermédiaire" - ne peut lui dicter des règles, aucun pouvoir ne peut le discipliner où définir qui doit être protégé !



Même le capitalisme multinational, que nous pensions être le stade suprême de son évolution, est une vieille histoire. L'ordre imposé par les nouveaux géants du monde - Google, Amazon, Facebook et quelques autres comme eux, les Big Tech constitue une nouvelle étape du développement capitaliste aux caractéristiques très différentes. L'une de ses caractéristiques est précisément la "démocratisation" de l'accès à la communication, la possibilité offerte à l'individu de communiquer avec le monde et, théoriquement, d'agir sur le marché. L'ancien modèle capitaliste des multinationales conservait le caractère ouvertement hiérarchique du commandement et maintenait le droit exclusif de l'entreprise d'accéder au marché. Le droit exclusif à la survie matérielle et économique de l'individu reste à l'entreprise, qui produit une main-d'œuvre dépendante et subordonnée. Aujourd'hui, la tendance naturelle à l'individualisme - en ce sens, le freelance est la figure symbolique de notre époque - est énormément renforcée par la conviction que l'accès au web peut devenir l'accès au marché et donc à la survie, sans la médiation d'aucune institution, sans la médiation du travail subordonné et du salaire. Les corps intermédiaires tels que les syndicats sont présentés par les entreprises et perçus par les individualistes comme des obstacles à la réalisation de soi.



Il est impératif de remonter aux racines sociales du comportement individualiste afin de comprendre sa prédisposition à accepter certaines idées de liberté.



Fonder son comportement sur la conviction que chacun a le droit de faire ce qu'il veut est la manière la plus radicale de nier toutes les valeurs sur lesquelles s'est construit le mouvement ouvrier, le socialisme, en un mot "la gauche", de nier la valeur du mutualisme, de la solidarité, de la communauté, valeurs sur lesquelles se sont construits le tissu social et les conflits sociaux. Des valeurs qui inspirent notre magazine, simplement, sans fioritures ni besoin d'explication.



L'idée que la liberté de l'individu de penser par lui-même et pour son propre compte est un savoir, et qui plus est un savoir supérieur à celui de supposés "techniciens" - identifiés comme des fonctionnaires ou des intermédiaires d'un pouvoir étatique ou comme des serviteurs de multinationales pharmaceutiques - revient à nier la valeur de la compétence, de la formation et de la recherche scientifique.



Cependant, il ne s'agit pas de revenir à l'idée du "bon sauvage" Russe, mais à la condition d'être à la merci du marché. Les individus qui se considèrent comme des entités indépendantes, qui n'ont besoin de personne, qui ne fondent pas leur existence sur des relations mais sur l'individualisme, sont précisément ceux qui perdent le plus leur liberté, notamment dans les relations de travail : en niant la solidarité, la communauté et le mutualisme, ils se présentent dans la condition d'être l'objet de l'exploitation la plus débridée, parce qu'ils se sont placés dans la condition de plus grande faiblesse contractuelle sur le marché, celle de l'individu.



Le défenseur fanatique de ses libertés individuelles, qui ne reconnaît aucune entité ou institution régulatrice, pas même l'État-providence, s'en remet entièrement et inconsciemment au marché, qui ne manquera pas de le broyer, le condamnant à une existence précaire de travailleur pauvre. Et se croire libre pour ensuite se retrouver faible face non pas à l'ancien maître, mais à des puissances sans visage et souvent sans nom pour lesquelles l'individu seul n'est rien, facilite la naissance des fantômes : non pas les dynamiques intrinsèques aux rapports de force concrets dans la société, mais d'obscures présences hostiles qui changent le monde autour de moi et qui, en effet, complotent " contre moi ". Je ne sais pas qui ils sont, mais je sais qu'ils sont là, car quelqu'un devra être responsable des dommages que je subis. L'entité supérieure la plus immédiatement reconnaissable, bien qu'insaisissable, est l'État. Mais c'est là que se déclenchent la méfiance, l'agressivité et la violence envers ceux qui sont différents de moi, et ce d'autant plus qu'ils sont proches physiquement, reconnaissables (par la couleur de leur peau, le style de leurs vêtements ou l'odeur de leur cuisine) et faibles socialement.