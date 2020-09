La rentrée des classes sous haut tension en France

12.4 millions d’élèves et 860000 enseignants vont emprunter le chemin vers le retour des classes en France pour cette année 2020 dans le cadre de l’année scolaire 2020 2021. On est tenté de dire, enfin !! Car en effet, cela fait 6 mois que nos bambins ont vaqué à leurs bancs d’écolier. C’est une rentrée de classe difficile compte tenu de la situation actuelle.

Des mesures d’accompagnement drastiques

Un coup de chapeau et un grand merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette rentrée aussi facile possible. On sait tous que cela va être fait dans des situations difficiles et plus que compliquées. Citons entre autres les fonctionnaires de l’éducation nationale ; les professionnels dans l’éducation ; les donateurs émanant du milieu professionnel ainsi que des particuliers. Que Dieu vous bénisse tous et toutes.

Quand il s’agit des bambins, faire appliquer la discipline n’est jamais tâche aisée. Une chose de certaine, le coronavirus circule encore en ce moment. Il est donc de mise de protéger nos progénitures comme il faut aussi protéger le corps enseignant.

Implication des parents

Le respect des gestes barrières doit donc encore être suivi à la lettre. On appelle à la responsabilisation des parents pour limiter et maintenir la propagation de cette pandémie qui a rencontrée une deuxième vague de recrudescence très inquiétante de nouveaux cas ces derniers jours. Dès la maison, avant de partir pour l’école, les parents doivent rappeler à leurs enfants les gestes barrières afin de les protéger et protéger leurs camarades.

Pour rappel, le port de masque est obligatoire pour tous les enseignants et pour tout enfant de plus de 11 ans. Selon les propos du ministre de l'Education nationale "Il faut être vigilant, mais ne pas oublier les impératifs éducatifs et sociaux". Comme mentionné précédemment, il est difficile de faire respecter à la lettre dans le milieu scolaire compte tenu du jeune âge des intéressés. Il faut garder en tête que l’éducation ne doit s’apparenter à un milieu de répression, alors le mot de la fin, prenons tous nos responsabilités, parents et enseignants. Nos enfants comptent sur vous ainsi que notre pays dont ces enfants sont les garants d’un avenir radieux.