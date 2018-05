La voyance en Suisse

Voyance et Divination: une des formes les plus connues du pouvoir psychique, la voyance est la capacité de voir les choses au-delà de la sphère physique : auras, esprits, visions, fantômes et de communiquer avec eux. Les medium y ont généralement recours pour entrer en relation avec les défunts. Les informations recueillies sont en relation avec les passé.

L'art de la divination, est la pratique de recueillir des preuves du monde spirituel pour interpréter le monde physique. Les informations recueillies ont vocation à donner un éclairage du futur.

Ces pratiques de divination comprennent le tarot, les nombres, le cristal, les lueurs bougies, les coquillages, etc. Ceux qui pratiquent la divination indiquent que le monde éthéré et le monde physique sont étroitement liés et que les symboles ou les objets qu'ils utilisent pour créer une prophétie ont été soit marqués par une énergie surnaturelle comme un indice, soit comme un type de communication entre les deux sphères.



Un voyant est, par définition, capable de relayer les messages du monde spirituel. Ses facultés lui donnent le pouvoir d'entrer en communication avec les forces astrales. Dès lors, il dispose d'une influence sur les personnes, les événements et le temps.



