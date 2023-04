Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Laser pigmentaire en Suisse à Genève

Le lifting au laser est une procédure qui utilise une impulsion lumineuse intense pour resserrer la peau du visage. La procédure utilise soit le laser CO2, soit le laser ND YAG, mais le laser CO2 est plus couramment utilisé pour le rajeunissement du visage en raison de sa capacité à pénétrer plus profondément dans les tissus que les autres lasers.



L'histoire des lasers Le premier laser a été inventé en 1960 par Theodore Maiman, un scientifique travaillant pour les Hughes Research Laboratories. Depuis, la technologie des lasers a été utilisée pour toutes sortes d'applications, des applications militaires à la découpe de diamants, en passant par le soudage de pièces automobiles. La première utilisation médicale des lasers a eu lieu en 1973, lorsque des chercheurs du centre médical de l'université de Loma Linda ont utilisé un laser à ions argon pour traiter des patients atteints de cancer du poumon et souffrant d'emphysème avancé. Depuis, de nombreux progrès ont été réalisés dans ce domaine : les lasers médicaux d'aujourd'hui sont capables de cibler des zones spécifiques du corps avec une grande précision tout en laissant les tissus environnants intacts .

Avantages du laser facial • Le laser facial peut être utilisé pour traiter les rides et les ridules. • Le laser facial peut être utilisé pour réduire les cicatrices d'acné. • Le laser facial peut être utilisé pour traiter la rosacée, une affection cutanée caractérisée par des rougeurs, des boutons et des rougeurs du visage et du cou qui touche environ 15 millions de personnes rien qu’aux Etas Unis. • Il est également efficace pour traiter les décolorations de la peau telles que les taches de vieillesse ou le mélasma (une affection qui provoque des taches sombres sur le visage).

Avantages du resurfaçage cutané au laser Le resurfaçage cutané au laser est un excellent moyen d'atténuer les rides, les cicatrices et les autres signes de vieillissement. Il peut également contribuer à resserrer la peau et à éliminer les cicatrices d'acné.

Procédure laser pour le visage Les lasers pour le visage peuvent être utilisés pour resserrer la peau, réduire les rides et atténuer les cicatrices d'acné. Le laser agit en ciblant les pigments de la peau qui provoquent des décolorations ou des taches brunes. La procédure est indolore et dure environ 15 minutes. Vous pouvez vous attendre à une certaine rougeur après le traitement, mais il n'y a pas d'autres effets secondaires ou de temps d'arrêt associés à cette option de traitement.

Qui est candidat au laser facial ? Les soins du visage au laser sont une excellente option pour les personnes qui souhaitent améliorer l'apparence et la texture de leur peau. Cependant, les traitements au laser ne conviennent pas à tout le monde. Votre médecin évaluera votre état de santé et discutera de vos objectifs avant de vous recommander un traitement. Si vous présentez l'une des conditions suivantes, un traitement facial au laser peut ne pas vous convenir : • Vous êtes enceinte ou vous allaitez (vous devriez attendre jusqu'à 6 mois après l'accouchement). • Vous avez des lésions d'acné actives qui nécessitent d'abord un traitement avec des médicaments ou des crèmes sur ordonnance ; sinon, le laser pourrait les aggraver ! • Votre médecin pense qu'il y a trop de tissu cicatriciel sur le visage suite à des interventions chirurgicales ou autres (comme des produits de comblement) pour permettre une pénétration efficace de la lumière dans les couches plus profondes de la peau, ce qui signifie que le laser ne sera pas aussi efficace pour réduire les rides et les ridules ! Puis-je utiliser le laser sur mon propre visage ? La réponse est oui. Vous pouvez utiliser le laser sur votre propre visage, mais il ne faut pas le faire sans surveillance. Le laser ne doit être utilisé que par un professionnel et une autre personne doit être présente en cas de problème. Faire très attention car après tout c’est du laser Vous devez savoir qu'il faut être prudent dans le choix d'un médecin qui pratique cette procédure. N'oubliez pas que l'utilisation du laser sur le visage comporte certains risques. Il ne convient pas à tout le monde. En conclusion, l'utilisation du laser pour le traitement du visage présente de nombreux avantages. Il vous donnera un air plus jeune et améliorera votre apparence générale. La procédure est simple et rapide. Si vous cherchez un moyen d'améliorer votre apparence sans avoir recours à une chirurgie invasive, c'est peut-être la meilleure option pour vous.



En savoir plus : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/laser-pigmentaire-geneve



Xavier Tenorio

Lu 66 fois









Flashback : < > Laser Vasculaire en Suisse à Genève Augmentation mammaire à Lille ? Sites Internet sur l'augmentation mammaire à Genève Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique