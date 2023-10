Le Décès d'une Icône d'Hollywood : Hommage à Richard Roundtree, la Légende de Shaft

Richard Roundtree, l'acteur emblématique qui a brisé des barrières en tant que premier héros d'action afro-américain dans les années 70, est décédé mardi 24 octobre à l'âge de 81 ans. Sa carrière a laissé une marque indélébile dans l'industrie cinématographique et a ouvert la voie à de nouvelles perspectives pour les acteurs afro-américains.





Le monde du cinéma a perdu l'une de ses icônes avec la disparition de Richard Roundtree, mardi 24 octobre, des suites d'un combat contre un cancer du pancréas. À l'âge de 81 ans, Roundtree est décédé, laissant derrière lui un héritage cinématographique inestimable.



Le comédien a marqué l'histoire en incarnant le détective John Shaft dans le polar culte de 1971, un rôle qui a changé à jamais la manière dont les hommes afro-américains étaient représentés à l'écran. Selon Patrick McMinn, l'agent de Roundtree, cette carrière illustre "un tournant pour les hommes afro-américains dans les films", soulignant l'impact significatif de ses performances allant de Shaft aux Nuits Rouges de Harlem jusqu'à la version de 2019.





Richard Roundtree n'était pas seulement un acteur, mais un pionnier. Il est devenu le premier "héros d'action afro-américain" des années 70, offrant une alternative audacieuse à l'image lisse de Sidney Poitier. Né dans la région de New York, Roundtree s'est démarqué, tout comme ses contemporains O.J. Simpson, Fred Williamson, ou Burt Reynolds, sur les terrains de football américain. Il a fait ses premiers pas dans le mannequinat en 1963, puis a rejoint la troupe de théâtre afro-américaine Negro Ensemble Company en 1967, développant ainsi les compétences qui le mèneraient à l'écran.



Son moment décisif est survenu en 1971, lorsque le réalisateur Gordon Parks lui a confié le rôle de John Shaft dans le film "Shaft". Roundtree a incarné ce détective avec une confiance inébranlable, parcourant Times Square comme s'il était le maître de la ville, un geste provocateur envers un automobiliste imprudent. La chanson emblématique d'Isaac Hayes, avec son célèbre "Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks?", a ajouté une dimension légendaire à ce moment, devenant un pilier de la culture afro-américaine. Dans une interview accordée au New York Times en 2019, Roundtree résumait ainsi son personnage : "Shaft jouait selon ses propres règles."





Avec le film "Shaft", initialement conçu pour un acteur blanc, et "Sweet Sweetback's Baadasssss Song" de Melvin Van Peebles la même année, la Blaxploitation a vu le jour, présentant des héros noirs qui ont été à la fois des modèles pour la communauté afro-américaine et des clichés macho-funky. Pourtant, Roundtree a préféré voir les aspects positifs de ce mouvement controversé qui a été initié par Hollywood pour élargir son public.



Il a déclaré : "Exploitation. Qui est exploité. Ça a donné du travail à beaucoup de gens. Ça leur a permis d'entrer dans l'industrie, y compris pour beaucoup de réalisateurs et producteurs qui sont encore là de nos jours." À 28 ans, Roundtree est devenu une véritable star, mais cela a également apporté des défis inattendus. Il raconte : "Si j'entrais dans un grand magasin, je sentais qu'on me suivait. Et cela changeait quand on me reconnaissait. Si je n'étais pas l'acteur qui jouait John Shaft, on me filerait, on me surveillerait et on me déshabillerait dans la cabine d'essayage."