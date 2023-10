Le Drame Humanitaire en RDC : Un Record Tragique

Face à cette tragédie, l'ONU et l'OIM intensifient leurs efforts pour répondre à cette crise complexe et persistante en RDC. L'OIM, en particulier, est pleinement engagée dans l'assistance humanitaire. "Avec le conflit en cours et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaire au monde", souligne l'organisation onusienne. L'OIM s'efforce de fournir un soutien essentiel aux déplacés, notamment en termes d'abris, de nourriture, d'eau potable et de soins de santé.



L'ONU, de son côté, plaide pour une résolution pacifique du conflit et la protection des civils. Elle appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise du dialogue politique pour mettre fin à la violence en RDC. Cependant, la complexité des enjeux et la persistance des tensions rendent la résolution de cette crise difficile.