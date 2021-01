Le Kenya et le Royaume-Uni signent un accord de coopération de défense

Le Kenya et le Royaume-Uni viennent de signer un nouvel accord de coopération sécuritaire. L’annonce a été faite le lundi 25 janvier 2021 par Fred Matiang’i, secrétaire du cabinet du ministère de l’Intérieur du Kenya qui a signé le document avec Ben Wallace, secrétaire britannique à la Défense.

Renforcer la coopération entre les deux pays pour assurer la stabilité de l’Afrique de l’Est, c’est l’objectif du nouvel accord signé entre Londres et Nairobi. Les deux pays ont notamment insisté sur leur volonté de lutter conjointement contre le terrorisme dans la région.

« Nous devons travailler ensemble pour faire face à la menace des islamistes shebab, et la vaincre ici au Kenya, mais aussi au Royaume-Uni », a ainsi déclaré Ben Wallace, secrétaire d’État à la Défense britannique.



Depuis quelques années, Nairobi est en effet engagé dans la lutte contre la menace terroriste, particulièrement contre le groupe Al Shabab qui sévit actuellement en Somalie et qui a mené plusieurs attaques sur son sol. Ces défis sont rendus difficiles par le contexte sécuritaire actuel dans la Corne de l’Afrique, marqué par les tensions et les conflits intercommunautaires au Soudan ou en Ethiopie.



Soulignons que depuis l’annonce de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), Londres a multiplié les discussions avec le Kenya, son principal partenaire en Afrique de l’Est. En plus d’un accord commercial précédemment signé, ce nouvel accord de défense « actualisé » vient confirmer l’intention du pays de la reine Elisabeth de faire du Kenya sa principale porte d’entrée en Afrique de l’Est et sur le continent en général.