Le Népal perd l'une des figures historiques du communisme

Un père fondateur du mouvement communiste au Népal est décédé le matin du 22 juillet. Burman Budhamagar est décédé dans un hôpital de Katmandou, un an après avoir subi une opération pour son cancer du côlon. L'un des fondateurs du mouvement communiste au Népal dans les années 1950, qui, plus tard, serait à la base de la fondation d'un mouvement maoïste plus large. Budhamagar était connu pour son style de vie austère et fait de principe, il était connu pour être un "vrai chef communiste" du pays.



Une figure dominante et charismatique du communisme dans le village de Thabang dans le district de Rolpa et le premier des villageois à lutter contre le l'autorité des chefs et les formes d'abus.



Thabang (district de Rolpa), le berceau du maoïsme népalais, a été frappé de chagrin par la disparition de Budhamgar. Rishikesh Budhamgar "Sabin", un parent de l'ancien député décédé, a exprimé son choc. "Les gens qui sont restés fidèles à leurs racines communistes meurent tandis que les communistes corrompus continuent de dominer le perchoir" explique Sabin.



Budhamagar est l'un des fondateur du mouvement communiste à Thabang, qui était déjà un bastion maoïste lorsque le CPN (maoïste) de l'époque a commencé sa rébellion armée en 1996. Même aujourd'hui, Thabang est considérée comme une zone maoïste solide.



Budhamagar est entré dans la scène nationale lorsqu'il a été élu député au nom de la «Janamorcha» de l'époque aux élections générales de 1991. Il avait une manière unique de donner une reconnaissance nationale à son identité - il allait au parlement national pieds nus, vêtu de la tenue traditionnelle de Magar. Une fois, il a même été arrêté par le garde de sécurité dans le bâtiment du parlement pour avoir tenté d'entrer pieds nus. Mais cela n’a pas empêché Budhamagar de se vêtir de sa "tenue du peuple".



La carrière politique de Budhamagar a officiellement commencé lorsqu'il a rejoint une organisation d'agriculteurs à Thabang vers 1957. À cette époque, il était actif dans le parti maoïste dirigé par Mohan Bikram Singh. Budhamagar, qui était en contact avec Singh pendant son emprisonnement pour activités subversives, avait tenté d'éviter l'interdiction du parti en ouvrant un front qui servait ostensiblement les agriculteurs. Plus tard, Budhamagar est également devenu le Pradhan Panch sous le régime du Panchayat.



Lors de la première élection générale de 1959, les habitants de Thabang avaient donné tous leurs votes aux communistes grâce à l’influence de Budhamagar dans la région. De même, lors du référendum de 1980, tous les votes à Thabang se sont exprimés en faveur du multipartisme. Cependant, un an plus tard, Budhamagar a boycotté les élections nationales tenues sous le régime du Panchayat. Pour ce «crime», l’armée nationale a même mené une opération majeure à Thabang.



Après la fin du conflit armé le 20 mars 2006, Budhamagar est resté proche de la politique communiste, tout en travaillant comme conseiller du parti maoïste. Encore une fois grâce à l’influence de Budhamgar, aux élections de 2008, 100% des voix à Thabang sont allées au candidat maoïste Prachanda.



En raison de son héritage politique élevé, non seulement les dirigeants communistes, mais aussi les journalistes et les chercheurs ont visité Thabang pour comprendre le rôle de Budhamagar dans le mouvement communiste népalais.