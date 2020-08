Le PSG, en demi-finale de la Ligue des champions

Le prestigieux club, de façon presque audacieuse, bien que pas unique car il a souvent vu des renversements de situation en finale, a réussi à battre l'Italien Atalanta 2-1 et s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, où il affrontera le club Allemand Leipzig. C'est la première fois, depuis que le club est géré par Al-Khaleifi, que le PSG figure parmi les quatre premiers en Europe, après tant de déceptions et après 1,3 milliard dépensés ces dernières années sur le marché.



Le PSG brise le tabou des demi-finales de la Ligue des champions

Pour le PSG, il s'agit de la première demi-finale du championnat en vingt-cinq ans, la précédente ayant eu lieu contre Milan di Capello en 1995. Un tabou conjuré après tant d'années et tant de déceptions. Depuis son changement de propriétaire, le Paris Saint Germain a été éliminé assez tôt (en 1/4 ou en 1/8° de finale). Nous nous souvenons tous de la plus sensationnelle avec Barcelone en 2017. Après une victoire 4-0 à domicile ; les Français se sont inclinés 6-1 au Camp Nou. Aujourd'hui, l'équipe de Tuchel, après avoir remporté son propre groupe (avec le Real), a éliminé le Borussia Dortmund et l'Atalanta et jouera le 18 août le match le plus important de son histoire.



Le Psg et ses illustres joueurs

Il compte dans ses rangs de joueurs de classe mondiale dont un certain Neymar qui a coûté la bagatelle de 222 millions d’Euros. Oui , certes il est brillant, mais on attend clairement de lui qu’il rapporte à Paris la coupe. Outre Neymar, le compte dispose aussi de Di Maria, Thiago Silva, Mbappé. Croisons tous les doigts pour le Psg.