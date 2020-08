Le défi de l'immigration clandestine en Méditerranée(Reportage suite)

Le désir effréné de quitter leur terre natale à cause des problèmes rencontrés a conduit certains Africains à certains faits plus grave. Les migrants africains se sont vus vendus comme esclaves par des trafiquants. En ce 21e siècle, l'esclavage continue d'être d'actualité.

Le prix moyen d'un migrant africain vendu en Libye, bien costaud et bien battu pour travailler dans les champs est de 340 euros. Il y a des mois la chaîne américaine CNN a filmé certaines personnes. On voit plusieurs hommes debout, jaugés et adjugés comme des esclaves aux personnes qui offrent plus lors des ventes aux enchères. Les ONG ont plusieurs fois dénoncé ses faits, mais désormais la CNN dispose d'images prouvant que cette pratique est bien réelle pour justifier. Des ONG comme Amnesty International ou SOS Méditerranée dénonçaient depuis longtemps, cette traite d'être humain. En s'accentuant sur leur calvaire, les sévices et les péripéties qu'ils subissent une fois en Lybie. Heureusement, la CNN a désormais les preuves en images, ce qui clarifie les faits.

L'équipe de la CNN a vérifié les faits en se rendant sur place. Ils y ont remarqué plusieurs ventes d'être humain. Et il s'agit d'ailleurs d'un fait assez régulier surtout dans le Nord du pays d'où partent les bateaux pour l'Europe. La Libye est donc un pays déterminant dans le processus de traversée de la Méditerranée.

OIM à annoncé 157.020 migrants réfugiés en Europe arrivés par la mer. 75 % de ce nombre est arrivé en Italie et le reste se sont dispersés entre la Grèce, Chypre, et l'Espagne. Plus de 3.000 personnes seraient morts en mer.

Après ce long voyage périlleux, les hommes, les femmes et enfants migrants parviennent en Libye. De là, ils sont quelques fois kidnappés, oui kidnappés pour être vendu comme esclave sans aucune certitude de pouvoir embarquer dans un bateau en partance pour l'Europe. Les trafiquants se donnent donc un vilain plaisir de vendre ses réfugiés comme esclaves au plus offrant, mais à des prix vraiment très bas, sinon presque rien.

Des migrants africains sont bloqués en Libye kidnappés par des trafiquants. Ils ne s'en doutent certainement pas, mais le sort qui leur est réservé est absolument terrible.

Les témoignages des migrants sont émouvants quand on apprend tout ce qu'ils ont pu traverser pour en arriver là. Tout ça pour découvrir l'Europe d'une autre façon. L'on ne peut pas exprimer réellement s'ils sont où pas satisfait, mais à priori non vu le calvaire.