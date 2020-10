Le neveu de Pablo Escobar trouve 20 millions de dollars dans les murs d’une maison

L’argent trouvé par le neveu Nicolas Escobar était à moitié pourri. Dans une déclaration faite à la chaîne régionale colombienne Red+Noticias, Nicolas Escobar déclare : « Ce n’est pas la première fois que je trouve de l’argent dans des endroits inhabituels où mon oncle l’avait caché aux autorités ».

Ce dernier vit depuis 5 ans dans la demeure de son oncle Pablo Escobar. Nicolas Escobar affirme avoir eu une vision de l’emplacement des 20 millions de dollars. Il précise : « Chaque fois que je me suis assis dans la salle à manger en regardant le parking, j’ai vu un homme marcher le long du mur et disparaître ». Il affirme aussi ressentir une odeur puante à chaque fois qu’il passait devant ce mur. Il ajoute : « La puanteur était 100 fois pire que quelque chose qui était mort ».



Jusqu’à ce jour, Pablo escobar demeure le plus grand baron de la drogue en Amérique du sud. En tant que chef du cartel de Medellin, sa réputation s’est fondée sur les 15 tonnes de cocaïne qu’il transportait clandestinement chaque jour. Le célèbre criminel de la drogue faisait un chiffre d’affaires hebdomadaire de 360 millions d’euros en 1980, ce qui faisait de lui le septième homme le plus riche du monde. Tué en 1993 lors d’une fusillade avec la police, l’intégralité de son argent n’a jamais été saisie.