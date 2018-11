Le vrai goût de la bière grâce à une machine à bière

Cette technique initiale évolue et on utilise actuellement la fût réfrigérée sous pression de gaz carbonique ou d’azote. La bière remonte dans le tuyau et jusqu’au comptoir dès qu’on active la machine à bière. La pression permet d’obtenir une boisson pétillante car le gaz dissous y reste. Toute une machine à bière est équipée d’un système de refroidissement dont un compresseur qui refroidit l’eau dans un circuit fermé, afin de préserver la fraîcheur de la bière.La tireuse à bière s’avère très pratique notamment s’il s’agit de servir de la bière en grande quantité, grâce à la capacité de fût allant jusqu’à 5 litres, au lieu d’acheter des packs ou de nombreuses bouteilles. Comme les Français consomment environ 40 litres de bière par an par personne contre 150 litres en moyenne pour les Allemands, recourir à une machine à bière constitue une bonne alternative.La pompe à bière permet également de préserver le goût et la fraîcheur de la bière qui vient d’être tirée. La température de la boisson est gardée à n’importe quel moment sans être ni trop froide ni trop chaude.Pour que la bière garde son saveur, il est nécessaire d’utiliser un verre adapté, rincé au préalable à l’eau claire. Comme il existe différents types de bières, chacun a son propre arôme et sa propre odeur. Utiliser la forme de verre adéquate permet de mettre en valeur la bière servie. Une machine à bière associée à un bon verre adapté permet la création de la mousse à la surface de la bière, qui la met à l’abri de l’air extérieur pouvant impacter sur sa qualité et son goût.Entre autres, on opte pour un gobelet quand il s’agit de déguster des bières fortes belges. On sert d’une chope, un verre à grande contenance pour déguster les bières allemandes et américaines. Ce type de verre est très pratique lors de fortes chaleurs car elle conserve parfaitement la fraîcheur de la bière. On utilise la stange ou bâton s’il est question de bières fruitées et légères. Celle-ci est apte à garder les odeurs fines de ce type de bière.