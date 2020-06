Les brigades médicales de Cuba dans le collimateur des États-Unis

Le projet de loi américain, le dernier d’une série crée pour étrangler le gouvernement de Cuba, s’appelle décret pour amputer les bénéfices au régime cubain (en anglais Cut Profits to the Cuban Regime Act).Une fois voté, le département de l’état américain sera contraint à publier la liste des pays qui bénéficient d'une aide médicale de Cuba. Ces pays seront classés coupables de trafic des êtres humains. Le personnel médical de Cuba présent dans ces pays serait les victimes de travail forcé.Ces sénateurs américains, tous républicains, sont connus pour leur politique contre le régime communiste de Cuba. Il s’agit du sénateur Marco Rubio de Floride et Ted Cruz, sénateur de Texas, tous les deux descendants cubains qui ont fui le Révolution à Cuba. Le 3e est le sénateur Rick Scott de Floride.Pour éviter les sanctions, les pays qui invitent les médecins cubains, (50.000 médecins dans 67 pays), doivent directement rémunérer le personnel de santé, autoriser leurs familles à les accompagner, assurer de bonnes conditions de vie et rendre publique les contrats signés avec l’État cubain.L’objectif de ce projet de loi est de stopper le flux dans les coffres du gouvernement cubain de 7 milliards de dollars générés par le programme d’aide médicale.Aujourd'hui dans la Caraïbe, 500 médecins et infirmières travaillent dans une dizaine de pays pour combattre la pandémie de COVID19.La coopération cubaine dans le domaine de la santé remonte à 30 ans. Par exemple, l’Opération Milagro implantée dans les pays de l'OECS (Organisation des États de la Caraïbe de l'Est), permet aux malades de soigner gratuitement les problèmes oculaires.Gaston Browne, Premier ministre d’Antigua et Barbuda condamne ce projet de loi américain.Les médecins et les infirmières cubains font partie intégrale de la structure sanitaire de beaucoup de pays de la Caraïbe. Si on nous oblige de se séparer des cubains, notre système de santé va s’effondrer.Sir Ronald Saunders, l’ambassadeur d’Antigua et Barbuda à l’OEA (Organisation des États des Amériques), constate que les sénateurs, porteurs du projet de loi, ne se sont jamais préoccupés des intérêts de la région.Selon l’ambassadeur Saunders, ils refusent de rencontrer les représentants de la Caraïbe. "À cause d’une querelle d'ordre géopolitique avec Cuba, ces sénateurs oublient les droits souverains des pays d’échanger avec Cuba."Pour sa part, Miguel Diaz-Canel, le président de Cuba, conseille aux sénateurs américains de réserver toutes leurs forces pour s’occuper des malades et des mourants aux États Unis.Les dirigeants des pays de la Caraïbe les plus opposés à la politique américaine, espèrent que ce projet de loi ne sera jamais adopté.