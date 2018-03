Une solution de surveillance pas comme les autres

Diverses fonctionnalités

Hoverwatch, un logiciel invisible

Joue aussi un rôle de GPS

Contrôle les appels

Surveille les messages

Logiciel espion Whatsapp

Très innovant

Espionner le téléphone de votre conjoint

Spyzie est une application de surveillance pour les appareils iOS et Android.Par rapport aux autres logiciels d’espionnage de messageries, Spyzie ne se télécharge pas et ne s’installe pas sur les smartphones. Sa fonctionnalité sur iOS se base sur la connaissance de l’iD iCloud du propriétaire. Et pour l’Android, il faut installer un plug-in sur le périphérique cible. Il faut alors avoir un compte Spyzie pour pouvoir l’utiliser.Outre l’espionnage des sms, Spyzie a aussi d’autres fonctionnalités. Il permet à la fois d’analyser l’historique de navigation et de suivre l’emplacement GPS. Ensuite, il surveille aussi les appels téléphoniques et parcourt les contacts.Ce type de logiciel a comme particularité d’être totalement invisible par ses utilisateurs. Appelé également Portable Espion, ce logiciel est idéal pour espionner et surveiller, tout en ayant les informations nécessaires. Il a plusieurs fonctionnalités qui le distinguent.À part l’espionnage de textos, Hoverwatch permet aussi de localiser une personne cible, que ce soient vos employés ou vos enfants, instantanément. Cet outil formidable va donner les détails nécessaires grâce à ses algorithmes énergétiques efficaces.Les appels entrants et sortants sont aussi conservés grâce à Hoverwatch. Les détails de ces derniers sont très précis, notamment la durée de l’appel, l’heure de conversation, le numéro et le nom du contact. Il y va s’en dire que ce logiciel permet d’écouter les conversations enregistrées.Ce Portable Espion permet d’espionner à la fois les SMS et les MMS envoyés et reçus. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez aussi copier et sauvegarder tous ces messages, les photos y comprises. Cette application permet alors d’accéder à tous les messages et de consigner les textes entrants et sortants.Whatsapp est devenue en peu de temps la plateforme de messagerie instantanée très utilisée par les internautes. Des logiciels espions ont été alors conçus pour pouvoir surveiller toutes les conversations échangées.Ce logiciel est rapide et invisible à la fois. Il est compatible avec les appareils Android, iPhone et Windows Phone. Des enregistrements réguliers peuvent s’effectuer grâce à ce logiciel. De ce fait, vous pouvez avoir à votre disposition des copies des messages échangés.Si vous avez des doutes concernant votre conjoint, cette application est idéale pour affirmer ou infirmer vos craintes. Elle offre une occasion de connaître toutes les activités de votre conjoint. Mais également, il permet de savoir avec qui il ou elle est en contact fréquent sur Whatsapp.