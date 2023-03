Lipofilling des fesses, BBL Genève

Le lipofilling est une procédure de médecine esthétique

Il consiste à prélever de la graisse dans une partie du corps pour l'injecter dans une autre. L'utilisation du lipofilling sur vos fesses (sur lesquelles on va se concentrer dans cet article) est un moyen incroyablement rentable de vous donner des fesses plus rondes et plus galbées.

Le lipofilling des fesses a connu une popularité croissante au cours des dix dernières années, le pic de sa popularité ayant été atteint au début des années 2010. Pour que vous puissiez décider si le lipofilling est une procédure que vous souhaitez suivre, il est essentiel que vous preniez en compte tous ses effets secondaires et que vous en appreniez davantage à leur sujet. Assurez-vous également que votre chirurgien est un spécialiste certifié.



Tout savoir sur l'augmentation des fessiers

La fesse ou le postérieur est le tissu situé dans la partie latérale arrière de votre corps. Le lipofilling est une procédure populaire qui a été utilisée dans le cadre de la liposuccion. Le lipofilling consiste à injecter de la graisse provenant d'autres parties du corps, notamment de l'abdomen, dans les fesses pour en améliorer la forme et le contour. Cette procédure a pour but d'améliorer l'attrait et le contour des fesses d'une personne. La plupart des femmes s'accordent à dire que leurs fesses sont la partie du corps la plus problématique lorsqu'il s'agit d'être belle. Nombre d'entre nous ont besoin d'aide pour être mieux dans leur jean, et grâce à une nouvelle technique (le lipofilling des fesses), nous pouvons toutes obtenir cette forme de sablier supplémentaire dont nous rêvons.

L'augmentation des fesses

Également connue sous le nom de lipofilling des fesses, est une procédure chirurgicale visant à augmenter le volume des fesses et à les modeler davantage selon la forme souhaitée. L'implantation de tissu adipeux dans la fesse au moyen de seringues spéciales, associée à la liposuccion, rend cette procédure plus sûre que l'utilisation d'implants fessiers. On va essayer de répondre à quelques questions sur le processus de lipofilling des fesses.



Hommes et femmes pour le lipofilling des fesses

De nombreuses femmes et certains hommes choisissent l'augmentation des fesses par lipofilling pour améliorer la forme de leurs fesses. Un aspect essentiel dans le choix de votre chirurgien plastique est un haut degré d'expérience et d'expertise. Plusieurs aspects doivent être pris en compte avant de procéder à une augmentation des fesses par lipofilling, notamment les considérations préopératoires, de récupération et postopératoires.

Les gens pensent souvent qu'il est possible de modifier les paramètres de leur corps. Et si l'on y réfléchit, pourquoi pas ? À l'ère de la chirurgie plastique, une personne peut modifier son apparence comme elle le souhaite. De nombreuses jeunes filles pensent à l'augmentation des fesses par lipofilling afin de rendre leurs fesses attrayantes. Nous savons que c'est une décision difficile à prendre, car personne ne veut se faire opérer. Mais si vous pensez à votre apparence et à la façon dont elle pourrait changer grâce à la procédure de lipofilling, cette pensée rend votre choix plus évident. Et nous

L’avis d’un expert