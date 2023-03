Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Lipofilling mammaire, questions et réponses

Le lipofilling mammaire ou Lipofilling des seins est une opération de chirurgie esthétique visant à augmenter le volume de la poitrine sans utiliser des implants mammaires mais en utilisant la graisse autologue.



Le lipofilling est la dernière innovation en matière de chirurgie d'augmentation mammaire. Dans cette procédure, des cellules graisseuses sont prélevées dans une partie du corps et injectées dans une autre partie du corps. Toutefois, de nombreuses questions se posent sur le lipofilling et les personnes qui souhaitent obtenir une réponse avant d'avoir recours à cette intervention. Voici ce que vous devez savoir : Qu'est-ce que le lipofilling ? Le lipofilling est une intervention chirurgicale qui consiste à prélever de la graisse sur une partie du corps et à la transférer sur une autre. La liposuccion est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer de la graisse d'une partie du corps pour la transférer dans une autre.

Le lipofilling peut être utilisé pour améliorer la forme des seins, des fesses, des cuisses ou du visage en ajoutant du volume là où c'est nécessaire. Le lipofilling est également parfois pratiqué pour ajouter du volume après une perte de poids ou une grossesse, lorsqu'il y a un excès de peau dans certaines zones (comme autour de l'abdomen). Pourquoi voudrais-je avoir recours au lipofilling plutôt qu'à une augmentation mammaire ? Si vous envisagez le lipofilling, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut vous convenir. La raison la plus fréquente pour laquelle les gens choisissent le lipofilling est qu'ils souhaitent améliorer la taille et la forme de leurs seins sans avoir recours à la chirurgie. La liposuccion s'est avérée efficace pour éliminer la graisse de l'abdomen et des cuisses, mais elle peut également être utilisée au niveau de la poitrine pour aider les patientes à obtenir un aspect plus naturel. En outre, certaines femmes ont perdu beaucoup de poids au fil du temps en raison d'une grossesse ou de l'allaitement, ou même simplement parce qu'elles essayaient de maintenir leur poids idéal, ce qui a entraîné une perte de tissu mammaire. La liposuccion peut aider à restaurer le volume de ces zones pour qu'elles aient à nouveau l'air plus pleines !

Si vous avez déjà subi une intervention de chirurgie esthétique, telle qu'une réduction ou une augmentation par implants, mais que vous préférez ne pas subir d'autre intervention pour le moment (ou plus jamais), le lipomodelage peut être plus efficace que les méthodes traditionnelles, car il y a moins de risques de cicatrices ou d'infections après l'intervention. Toutefois, si vous décidez par la suite que vous souhaitez finalement des seins plus volumineux, nous vous recommandons de combiner les deux méthodes afin que nos médecins puissent donner à chacune d'entre elles les meilleures chances de succès. Quelle est la durée des résultats du lipofilling ? Il est important de comprendre que les résultats du lipofilling sont temporaires. La durée des résultats dépend de chaque personne, mais ils ne sont pas permanents. En fait, vous pouvez vous attendre à ce que vos seins retrouvent leur forme et leur taille d'origine quelques années après le lipofilling.

Si vous souhaitez bénéficier d'une augmentation mammaire et d'une liposuccion en même temps (appelée "augmentation mammaire/liposuccion combinée"), cela peut être une option pour vous ; cependant, gardez à l'esprit que les deux procédures doivent être effectuées par un chirurgien qualifié ayant une expertise dans ces domaines et une expérience des deux types de chirurgie, car il existe des risques associés à la combinaison des deux, tels qu'une infection ou un saignement sous la peau, qui pourraient affecter les opérations futures s'ils ne sont pas pris en charge correctement. Ai-je besoin d'un lifting des seins avec le lipofilling ? Il n'est pas toujours nécessaire de procéder à un lifting des seins en même temps qu'à un lipofilling.

Le but principal d'un lifting mammaire est de corriger l'affaissement des seins en enlevant l'excès de peau et en resserrant les tissus environnants. Cependant, cette procédure ne peut être inversée une fois qu'elle a été effectuée - et de nombreuses femmes qui y ont eu recours constatent qu'elles souhaitent toujours avoir des seins plus pleins et plus éclatants après avoir eu des enfants ou avoir perdu du poids. La liposuccion seule peut être utilisée pour traiter l'affaissement des seins en éliminant l'excès de graisse sous la couche musculaire de la paroi thoracique (dite " sous-musculaire "), ce qui donne plus de volume à la partie supérieure du bonnet de soutien-gorge sans ajouter beaucoup de volume à la partie inférieure de celui-ci*. Si vous avez déjà de très gros seins et que vous souhaitez en avoir de plus petits, la liposuccion peut être une option pour vous ; cependant, nous recommandons généralement d'utiliser la greffe de graisse à la place, car il y a moins de risques à transférer de la graisse qu'à l'enlever par la chirurgie*. Combien de graisse faut-il pour une augmentation mammaire ? De quelle quantité de graisse ai-je besoin pour une augmentation ou un lifting mammaire par transfert de graisse ? La quantité de graisse nécessaire pour une augmentation ou un lifting mammaire dépend de la taille de vos seins et des résultats souhaités. La quantité de graisse nécessaire peut également varier selon que vous prévoyez une augmentation mammaire, un lifting et un transfert de graisse en même temps ou seulement une ou deux procédures.

En général, cependant, si vous envisagez de subir à la fois une augmentation et un lifting avec lipofilling, vous aurez besoin de plus de 500 cc de graisse : Vous aurez besoin de plus de 500 cc (centimètres cubes) de tissu de donneur pour chaque sein (augmentation d'une taille de bonnet). Cela équivaut à environ 0,23 kg pour chaque côté ; ainsi, si vous souhaitez une augmentation supplémentaire d'une taille de bonnet complète, il vous faudra environ 0,45 kg de tissu donneur au total pour chaque côté*. Est-ce que je vais prendre du poids à la suite de cette intervention ? La liposuccion n'est pas permanente et le corps finira par absorber la graisse retirée. Des interventions répétées sont fréquentes afin de conserver une apparence plus jeune. La liposuccion n'est pas permanente et il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'une nouvelle intervention. À retenir : La liposuccion n'est pas permanente et il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devrez peut-être subir une nouvelle intervention.

Vous pouvez avoir besoin d'une nouvelle intervention si vous prenez du poids.

Si votre silhouette change, ou si votre mode de vie change et vous empêche de conserver les résultats de votre première liposuccion, il est temps d'envisager une nouvelle intervention.

