Liposuccion Paris, questions et réponses

La Liposuccion sera avec l'augmentation mammaire une des opérations de chirurgie esthétique parmi les plus demandées en 2023. Nous espérons que notre article vous aidera à avancer dans votre projet de chirurgie esthétique.







Quelle est la différence entre la liposuccion, la liposculpture et la lipoaspiration ?



La liposuccion et la liposculpture sont presque synonymes. Actuellement, on entend par liposculpture la liposuccion avec une approche multiplanaire qui comprend également la liposuccion superficielle et l'utilisation de la graisse pour combler les zones déprimées (Lipofilling ou Lipostructure), afin d'obtenir un remodelage global des zones à traiter.

La liposuccion/liposculpture peut-elle être une alternative au régime alimentaire ?



La liposuccion/liposculpture n'est pas une intervention pour perdre du poids, mais sert à remodeler le corps, en éliminant les dépôts de graisse. La graisse ne pèse pas beaucoup et après une aspiration constante, vous ne perdrez que quelques kilos.



Est-il préférable de suivre un régime avant une liposuccion/liposculpture ?



Il est inutile de faire des régimes épuisants avant la liposuccion, pour ensuite prendre du poids dans les mois qui suivent. Il est conseillé de subir l'intervention lorsque vous avez un poids que vous pensez pouvoir maintenir. Dans la plupart des cas, cependant, après une liposuccion, une série de mécanismes psychologiques s'établissent qui vous amènent à accorder plus d'attention à votre alimentation et aux soins de votre corps, de sorte que dans les mois qui suivent l'opération, vous pouvez souvent observer une perte de poids et une amélioration de votre forme physique.



Ces conditions renforcent l'effet de modelage et de raffermissement des tissus de la liposculpture superficielle, ce qui donne un résultat souvent plus élevé que prévu.



Quelle est la perte de poids grâce à la liposuccion/liposculpture ?



L'objectif de la liposuccion n'est pas de perdre du poids mais de remodeler le corps. Elle est généralement effectuée sur des zones spécifiques et non sur l'ensemble du corps. Il ne s'agit pas d'une solution radicale, mais d'une opération qui, si elle est correctement réalisée, présente peu de risques et une convalescence douce et non ennuyeuse.



Pour ne pas courir des risques inutiles, au cours d'une opération, on n'aspire pas plus de 5-6 litres de graisse (des litres, pas des kilos ; la graisse pèse très peu !).





Quels sont les pourcentages de risque de la liposuccion/liposculpture, est-il vrai qu'ils ont été considérablement réduits ?



Les risques de la liposuccion/liposculpture chez les personnes en bonne santé sont ceux qui sont communs à toutes les procédures chirurgicales (réactions à l'anesthésie, infections, etc.), mais les complications sont très rares. Cependant, il faut opérer avec les précautions nécessaires : installations adéquates, assistance anesthésiologique même pour les opérations sous anesthésie locale, utilisation de l'anesthésie générale en cas de liposuccion extensive (une anesthésie locale trop importante risque d'être toxique). La technique tumescente et l'utilisation de canules fines garantissent d'excellents résultats avec un saignement très faible.



