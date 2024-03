Liposuccion de la silhouette : Faire l'opération en Suisse

Éliminer les dépôts de graisse incrustés

Remodeler les zones à problèmes

Une silhouette plus équilibrée

Suis-je un candidat idéal ?

Comment la liposuccion peut-elle améliorer ma silhouette ?

3 façons dont la liposuccion peut améliorer votre silhouetteLa liposuccion peut vous aider à vous mettre en valeur et à obtenir la silhouette que vous souhaitez. Vous trouverez ci-dessous trois façons dont cette procédure peut vous aider à améliorer votre silhouette.Il est important que les patients qui envisagent une liposuccion gardent à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une procédure de perte de poids. Le candidat idéal à la chirurgie aura un poids sain ou proche de celui-ci, avec une zone de graisse tenace qu'il est difficile de perdre malgré un bon régime et une activité physique régulière. Vous ne verrez pas la différence en termes de kilos perdus sur la balance, mais beaucoup de patients perdent des centimètres à différents endroits, notamment au niveau de la taille et des cuisses. Et si vous êtes sur le point de rentrer dans votre jean préféré ou d'être belle dans un tout nouveau bikini, vous savez à quel point chaque centimètre peut faire la différence.L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles des hommes et des femmes ont recours à la liposuccion est qu'ils ont une zone de graisse problématique sur leur corps qui ne répond pas à leur régime alimentaire et à leur programme d'exercices. Cette zone peut se situer n'importe où, notamment au niveau de l'abdomen, des cuisses, des flancs et même du menton, et elle est génétiquement programmée pour être résistante. La liposuccion permet de traiter ces zones à problèmes et, dans la plupart des cas, d'éliminer définitivement les cellules adipeuses qui s'y trouvent.La meilleure façon dont la liposuccion peut améliorer votre silhouette est peut-être de créer un meilleur équilibre et des proportions idéales. Les femmes, par exemple, aspirent généralement à une silhouette en sablier, tandis que les hommes recherchent un torse plus en forme de V. Tous deux demandent une liposuccion pour éliminer l'excès de graisse au niveau de l'abdomen et de la taille. La liposuccion peut vous aider à atteindre l'équilibre auquel vous aspirez lorsque vous vous regardez dans le miroir ou lorsque vous vous habillez. Que vous recherchiez une amélioration spectaculaire ou un remodelage subtil, la liposuccion, associée à un mode de vie déjà sain, peut vous aider à atteindre l'idée que vous vous faites de la forme et de la beauté.Si vous avez des zones à problèmes et que vous vous demandez si la liposuccion est faite pour vous, vous pouvez vous poser les questions suivantes pour déterminer si vous êtes un candidat sûr pour l'intervention :• Suis-je en bonne santé ?• Est-ce que je comprends que l'intervention n'est pas une chirurgie d'amaigrissement et qu'elle est mieux adaptée à l'élimination de la graisse dans les zones qui résistent aux régimes et à l'exercice ?• Suis-je non-fumeur ou puis-je m'engager à arrêter de fumer afin de ne pas risquer de complications lors de l'opération ou de la convalescence ?• Ai-je des attentes réalistes en ce qui concerne les résultats ?• Suis-je en bonne santé psychologique ?Si vous pouvez répondre "oui" à toutes ces questions, il est très probable que on vous prenne comme patient en chirurgie plastique.De nombreux patients de Un cabinet esthétique liposuccion silhouette veulent savoir si la liposuccion peut contribuer à améliorer leur silhouette. La réponse est oui ! La liposuccion de l'abdomen, des poignées d'amour et des cuisses permet d'éliminer définitivement les cellules graisseuses de la zone à traiter, ce qui donne un physique plus galbé et une silhouette plus fine. La liposuccion est particulièrement efficace pour traiter les dépôts de graisse tenaces qui ne disparaissent pas, quelle que soit la qualité de votre alimentation ou la fréquence de vos séances de sport. Environ 70 % de l'enflure se résorbera au cours du premier mois si vous suivez les instructions d’un Dr liposuccion silhouette, mais il peut s'écouler jusqu'à un an avant que le reste de l'enflure ne se résorbe et que vous puissiez constater les résultats définitifs.En plus d'améliorer votre silhouette en éliminant les cellules graisseuses indésirables, la liposuccion peut être utilisée pour prélever des cellules graisseuses qui peuvent être injectées dans d'autres zones de votre corps qui manquent de volume. L'une des procédures les plus populaires de ce type est le transfert de graisse vers les fesses, ou lifting brésilien des fesses. La liposuccion est pratiquée dans les zones problématiques, la graisse est traitée puis injectée dans vos fesses pour vous donner un arrière-train plus rond et plus voluptueux.