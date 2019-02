Ainsi, tout le monde peut supposer qu'une amitié particulière est née entre Benalla et le Président de la république. Bah oui, vous pensez bien: Macron n'a pas eu d'enfants. Et puis vous n'allez quand-même pas imaginer que Benalla, Alexandre né Marwen, pourrait devoir sa position à ses compétences et uniquement ses compétences? On renifle ici le préjugé et les discriminations les plus férocement enracinées dans notre belle société.

Comme la mayonnaise ne prend pas vraiment, on commence à entendre que Brigitte Macron, elle aussi, s'est attachée au chouchou Benalla. Mais dans ce cas de figure, c'est un peu plus délicat. Mère et grand-mère, Brigitte Macron est une mama.



Et tout ce qui suggère ces conjectures est nommé actualités et parfois même information. Comme on dit, ça va bien cinq minutes pour déconner. Mais à la longue, ça devient lassant. Macron par ici, Benalla par là. Et après?