Maison à vendre Fribourg

Ne pas louper à Fribourg :

La vieille ville de Fribourg - des façades gothiques, de belles fontaines, des cafés et des hôtels chaleureux, qui exhalent le charme d'une époque révolue.

Espace Jean Tinguely & Niki de Saint Phalle - le musée est dédié au sculpteur Jean Tinguely et à son épouse, l'artiste Niki de Saint Phalle.

La cathédrale Saint-Nicolas - commencée selon les canons de l'architecture allemande et construite dans un style français, se distingue par ses magnifiques vitraux.

Funiculaire de Fribourg - le funiculaire de la ville a été ouvert en 1899 et relie le centre-ville à la ville basse.

Saint-Exupéry : sur les traces du célèbre écrivain - L'auteur du roman "Le Petit Prince" s'est inspiré de Fribourg

Gruyères non loin de Fribourg se trouve le village de Gruyères, éponyme du célèbre fromage, où vous pourrez découvrir les secrets de sa fabrication dans la fromagerie ouverte au public.

Morat - ce village médiéval situé sur la rive sud-est du lac de Morat possède des remparts intacts et une belle promenade au bord du lac avec un large éventail de sports nautiques.

L'une des plus grandes villes médiévales est Fribourg, située sur un éperon rocheux entouré sur trois côtés par les méandres de la Sarine. Plus de 200 façades gothiques uniques du XVe siècle confèrent à la vieille ville son charme médiéval sans pareil.Autrefois, au moins deux kilomètres de murailles servaient à défendre la ville ; son existence est attestée par les vestiges de murs, de tours et d'un grand bastion, encore conservé aujourd'hui. L'élément architectural le plus frappant est la cathédrale de Fribourg avec ses magnifiques vitraux. La construction a commencé en 1283 et s'est développée en plusieurs étapes ; elle est dédiée à Saint-Nicolas et possède une tour de 74 mètres de haut, d'où vous pouvez profiter d'une vue panoramique à 360 ° incomparable.La chapelle Lorette, avec son charme baroque italien précoce, est située sur une colline qui offre une vue différente de la ville. Un ancien funiculaire relie le quartier de Neuveville à la ville haute, plein d'espaces qui vous invitent à la promenade en toute détente. Fribourg est aussi une ville universitaire animée qui accueille de nombreux étudiants du monde entier, créant un mélange cosmopolite et diversifié. Dans les ruelles étroites, vous trouverez de petites boutiques, des magasins d'antiquités, des cafés étudiants et des restaurants servant des plats typiques ou étrangers.Parmi les lieux fréquentés par les amateurs d'art se trouve l'Espace Jean Tinguely & Niki de Saint Phalle, situé dans un ancien dépôt de tramway. Un parcours de sculpture à travers le centre-ville présente d'autres œuvres des deux artistes. Le Centre d'art contemporain Fri-Art organise également de nombreuses expositions. Le Musée de la Marionnette et le Musée d'Histoire Naturelle raviront les enfants.Nous vous recommandons la visite de l'abbaye cistercienne de Hauterive, monastère consacré en 1137, qui servait également d'étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.