Maison à vendre avec Piscine la Chaux de Fonds

Une piscine

Des places de parc extérieures

Un garage

L'étage de cette maison de la Chaux de Fonds :

Voici une superbe villa de 6 pièces d’environ 200 m² pleinement habitables située dans un quartier résidentiel verdoyant aux abords de la ville de la Chaux de Fonds. Vous vivrez dans un ensoleillement vraiment très agréable. La vue est de plus plongeante sur la Chaux de Fonds ce qui lui donne un cachet intéressant.Cette très belle maison à été construite en 1962 sur une grande parcelle d’environ 1428 m². Précisons que ses équipements techniques et ses matériaux de finition sont d'excellente qualité et donnent pleinement un confort très appréciable à cette propriété de la Chaux de FondsA savoir que les extérieurs sont magnifiquement aménagés avec deux très grandes terrasses et un jardin joliment arboré.Viennent complèter le confort de ce bien unique. Pour ce qui est des commodités elle sont à proximité de la villa ainsi que l’école primaire et secondaire qui se situent à 4 minutes à pied seulement. A savoir que le rez-de-chaussée inférieur est composé d’un hall d’entrée, une grande chambre de 25m2, une salle de bain avec douche et WC séparé, un réduit, une buanderie et une cave exceptionnelle et grandiose de 30 m².Précisons encore que le rez-de-chaussée supérieur possède une vaste cuisine ouverte sur un séjour avec une belle grande cheminée (70 m²) ayant un accès direct sur un magnifique jardin d’hiver entièrement chauffé et isolé.L’étage comporte une très belle salle de bain avec baignoire, douche italienne, lavabos doubles et WC. Deux chambres sont juxtaposées à la salle de bain. L’accès aux terrasses peut se faire directement depuis les chambres à coucher. Précisons encore que la villa est chauffée au moyen d’une chaudière à mazout. La diffusion de la chaleur se fait par le sol et par radiateurs. Chaque pièce est équipée d’un thermostat.Précisons encore que cette propriété a été entièrement rénovée en l'année 2020. Il est à savoir qu'elle est dans un état impeccable et que cette maison ne nécessite pas de travaux de rénovation.Les données techniques et les informations indiquées sur ce document ne sont pas contractuelles.Un clic pour voir la maison : https://endres.maison/vente-immobiliere/maison-avec-piscine-la-chaux-de-fonds/