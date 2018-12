Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Maison rare à vendre Canton de Vaud Découvrez un bien immobilier d'exception sur le canton de Vaud. Une bien belle maison à vendre à la campagne !







Elle se trouve sur le plateau des Granges avec une vue imprenable.



La maison date de 2014 est n'a aucuns travaux à faire.



Les matériaux sont de qualité et la maison est encore sous garantie SIA pour 6 ans.



Au rez nous avons un spacieux séjour, la cuisine est entièrement agencée avec gout. Les nombreuses baies vitrées nous offrent la clarté avec le sentiment d’ être à l’extérieur.Une chambre, une salle d'eau avec douche-wc-lavabo et un garde-manger attenant à la cuisine complète le rez.



A l'étage nous avons une suite parentale MAGNIFIQUE de 26 m2 avec une hauteur allant jusqu'à plus de 4 m de haut et une baie vitrée qui vous permets de profiter de la vue dégagée depuis votre lit. La salle d’eau est attenante avec une grande douche Italienne, un wc et un double lavabo avec son meuble. 2 chambres de 16 m2 avec armoires intégrées sur mesure. Une autre salle de bain avec baignoire-wc et double lavabo avec son meuble complète l’étage.



Les combles eux possèdent 2 pièces et un espace rangement.



Le sous-sol quant à lui est constitué d'une salle de sport avec sauna, d'une salle de jeux ou Home cinéma de 24 m2, une grande cave, un petit espace bureau et la chaufferie buanderie.



Parcelle de 1007 m2 avec une vue dégagée des 2 côté. Le sentiment d'espace, de calme qui se dégage de ce lieu est UNIQUE. Vous y ressentirez bien être et il sera difficile.



La maison possède des stores électriques pour tous les baies vitrés.



Garage double avec porte électrique et 3 places de parc. Il y a aussi de nombreuses places de parcs à 20 m de là.



La disponibilité du bien est à discuter.



Le mieux serait de venir visiter le bien et de vous faire votre opinion.



Contactez M. David Padilla 078/730.83.39

http://immobilier-ch.com Cette maison saura vous séduire par sa situation UNIQUE et RARE.Elle se trouve sur le plateau des Granges avec une vue imprenable.La maison date de 2014 est n'a aucuns travaux à faire.Les matériaux sont de qualité et la maison est encore sous garantie SIA pour 6 ans.Au rez nous avons un spacieux séjour, la cuisine est entièrement agencée avec gout. Les nombreuses baies vitrées nous offrent la clarté avec le sentiment d’ être à l’extérieur.Une chambre, une salle d'eau avec douche-wc-lavabo et un garde-manger attenant à la cuisine complète le rez.A l'étage nous avons une suite parentale MAGNIFIQUE de 26 m2 avec une hauteur allant jusqu'à plus de 4 m de haut et une baie vitrée qui vous permets de profiter de la vue dégagée depuis votre lit. La salle d’eau est attenante avec une grande douche Italienne, un wc et un double lavabo avec son meuble. 2 chambres de 16 m2 avec armoires intégrées sur mesure. Une autre salle de bain avec baignoire-wc et double lavabo avec son meuble complète l’étage.Les combles eux possèdent 2 pièces et un espace rangement.Le sous-sol quant à lui est constitué d'une salle de sport avec sauna, d'une salle de jeux ou Home cinéma de 24 m2, une grande cave, un petit espace bureau et la chaufferie buanderie.Parcelle de 1007 m2 avec une vue dégagée des 2 côté. Le sentiment d'espace, de calme qui se dégage de ce lieu est UNIQUE. Vous y ressentirez bien être et il sera difficile.La maison possède des stores électriques pour tous les baies vitrés.Garage double avec porte électrique et 3 places de parc. Il y a aussi de nombreuses places de parcs à 20 m de là.La disponibilité du bien est à discuter.Le mieux serait de venir visiter le bien et de vous faire votre opinion.Contactez M. David Padilla 078/730.83.39 Données techniques Charges mensuelles: 180.- Surface jardin (m2): 750 Nombre de pièces: 7.5 Box(s): 2 Nombre de chambres: 6 Parc(s) extérieur(s): 3 Surface habitable (m2): 270 Surface du terrain (m2): 1'007 Surface utilisable (m2): 360 Volume (m3): 1'095

Voir la carte

Francesco Andreiuolo















Flashback : < > Cryolipolyse Marseille Liposuccion Marseille ? Augmentation Mammaire ?