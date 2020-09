Masque de protection: les conseils pour bien le manipuler

Enlever le masque efficacement

Stocker adéquatement son masque utilisé

Dès votre arrivée à la maison, il est essentiel de ranger son masque ! Avec les multiples échanges que vous avez entamés tout au long de votre journée, votre protection sera sûrement sale. Pour commencer, nettoyez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains (contenant au moins 60 % d’alcool) et assurez-vous que vos mains sont sèches avant d’entamer toutes manipulations de votre cache-bouche. Retirez ensuite le masque facial par l’arrière (ne touchez pas l’avant du masque) en détachant les attaches ou en enlevant les boucles et en l’éloignant de votre visage. Veillez à ne pas toucher vos yeux, votre nez et votre bouche lors de ce procédé !Lorsque le détachement est achevé, il sera ensuite primordial de le placer dans un contenant amplement dédié à la réception de tous les cache-bouches réutilisables déjà portées. Il pourra s’agir d’un panier ou d’une petite corbeille en plastique. Pour avoir un masque propre tous les jours, veillez ensuite à passer les vôtres au lavage rapidement. Pour ce faire, prenez un gant à jeter et enfiler celui-ci avant de manipuler les cache-bouches sales pour les mettre à laver dans de l’eau chaude savonneuse. Laissez-les ensuite sécher à l’air libre idéaleme nt sous les rayons du soleil. Une fois propre, vous pourriez ranger vos masques loin des saletés dans une boîte à masque dédiée.D’un côté, si vous avez recours à un masque de protection à usage unique, jetez-le directement à la poubelle, dans une poubelle à couvercle fermé ou placez-le dans un sac et fermez-le avant de le mettre dans une poubelle ou de le rapporter chez vous. Ne le réutilisez pas ou n’essayez pas de désinfecter les masques faciaux jetables à usage unique. Contrairement au cache-bouche à utilisations multiples qui s’avère plus pratique et économique, la version à jeter garantit une bonne propreté et présente moins de risque.