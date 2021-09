Météo : pour risques d’orages, 32 départements en vigilance orange

Dans le nord et l’est du pays, le temps sera encore estival, ensoleillé et chaud. Seul le terrain alpin sera couvert de boutons floraux, accompagnés de quelques averses. La température maximale dans l’ouest baissera considérablement, la Bretagne et le Cotentin devraient baisser de 22 à 25 degrés, et d’autres parties de la Normandie, de la vallée de la Loire et de la Nouvelle-Aquitaine baisseront encore de 25 à 30 degrés. Ailleurs, de la vallée d’Auvergne à la Bourgogne occidentale, la température sera comprise entre 28 et 32 ​​degrés, localement 33 degrés.



Dans la soirée et la nuit de mercredi à jeudi, les ondes de tempête s’étendront du nord de la Seine au centre du pays et à l’Occitanie. Les activités pluvieuses et orageuses en Haute-Garonne, Ariège, Tarn, Aveyron, Aude et Hérault peuvent devenir intenses.