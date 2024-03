Chirurgie Esthétique

Morpheus8, faire une séance à Genève pour votre beauté

Le Morpheus8 est un appareil de microneedling fractionné qui combine l'utilisation d'aiguilles très fines avec l'énergie de la radiofréquence (RF) pour pénétrer profondément dans la peau et stimuler la production de collagène. Cette technologie est conçue pour remodeler et rajeunir la peau de manière non invasive. Elle est souvent utilisée pour traiter diverses préoccupations cutanées, notamment les rides, les ridules, les cicatrices d'acné, la peau relâchée, et les irrégularités de texture et de teint.







Principe de Fonctionnement: Microneedling Fractionné: Le Morpheus8 utilise des aiguilles fines pour créer de minuscules perforations dans la peau. Cette action déclenche le processus naturel de guérison de la peau, stimulant la production de collagène et d'élastine. Radiofréquence (RF): En même temps que le microneedling, l'appareil délivre de l'énergie RF à travers les aiguilles, chauffant les couches profondes de la peau. Cette chaleur stimule davantage la production de collagène, resserrant et raffermissant la peau.

Invention du Morpheus8



Le Morpheus8 a été développé en s'appuyant sur les principes déjà établis du microneedling et de la thérapie par radiofréquence, deux techniques reconnues pour leurs effets bénéfiques sur la peau. La combinaison de ces deux technologies a été une innovation visant à maximiser les résultats de rajeunissement de la peau en agissant à la fois en surface et en profondeur.



Effets Espérés



Amélioration de la Texture de la Peau: Réduction des cicatrices, y compris celles causées par l'acné.

Lissage des rides et des ridules.

Amélioration de la texture et de l'uniformité de la peau. Raffermissement et Contouring: Resserrement de la peau relâchée, offrant un effet liftant non chirurgical.

Définition améliorée des contours du visage et du corps. Réduction des Imperfections: Atténuation des taches pigmentaires et des décolorations pour un teint plus uniforme.

Réduction de l'apparence des pores dilatés. Résultats à Long Terme: Avec une production de collagène stimulée sur plusieurs mois, les résultats peuvent continuer à s'améliorer longtemps après le traitement. Des séances d'entretien peuvent être recommandées pour maintenir les effets.

À Prendre en Compte Séances: Le nombre de séances recommandées varie selon les besoins individuels et les objectifs esthétiques.

Récupération: Il peut y avoir une période de récupération légère, avec des rougeurs ou un gonflement temporaire.

Consultation Professionnelle: Il est crucial de consulter un professionnel qualifié pour évaluer votre éligibilité au traitement et discuter des résultats attendus. Le Morpheus8 représente une avancée significative dans le domaine du rajeunissement de la peau, offrant une option efficace pour ceux qui cherchent à améliorer l'aspect de leur peau sans recourir à des procédures chirurgicales.



