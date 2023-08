Emmanuel Macron, bien qu'ayant exprimé son désir d'assister à cet événement diplomatique en tant qu'observateur, n'a pas été convié par le pays hôte. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères a écarté la possibilité de la présence du président français. « C'est plutôt amusant. Aucune invitation n'a été émise en ce sens », a-t-elle déclaré.



Le président français avait pourtant l'intention de renforcer le dialogue avec ces nations qui pèsent de plus en plus sur la scène internationale. Sa ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait plaidé pour cette initiative lors de sa visite en Afrique du Sud en juin dernier.



Les représentants des BRICS, notamment le président chinois Xi Jinping, le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le Premier ministre indien Narendra Modi, ont d'ores et déjà confirmé leur présence. En ce qui concerne la Russie, son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, représentera le pays, et le président Vladimir Poutine participera à la réunion par visioconférence.



Les BRICS ont déjà fait leur marque en tant qu'alternative à l'ordre mondial dominé par l'Occident, et la prochaine réunion du groupe, prévue du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud, s'annonce comme l'une des plus importantes à ce jour.



En effet, un nombre croissant de pays expriment leur intérêt à rejoindre ce groupe. Récemment, le président vénézuélien Maduro a déclaré que son pays était également candidat à l'adhésion aux BRICS dans le futur.



Selon M. Maduro, « les BRICS sont le moteur de l'émergence d'un monde multipolaire, et maintenant que le bloc envisage de s'étendre à de nouveaux pays, le Venezuela exprime son intention d'en faire partie ».



Non seulement en Amérique latine, mais également dans d'autres régions du monde, certains pays souhaitent collaborer plus étroitement avec les BRICS, comme c'est le cas en Afrique. Certains pays africains, à l'instar de l'Égypte et de l'Éthiopie, prévoient de se joindre à ce partenariat dès que possible.



Ces développements témoignent de l'intérêt croissant pour les BRICS sur la scène internationale actuelle, en particulier à la lumière des controverses autour du G7 et des conflits inopportuns menés par l'Occident contre la Russie.



Il est donc compréhensible que plusieurs pays africains aient soumis des demandes officielles pour rejoindre ce groupe, ce qui illustre la montée en puissance des BRICS au cours des dernières années, malgré les crises internationales résultant des tensions en Ukraine.