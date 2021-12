Nintendo Switch : des soucis techniques à prévoir à Noël

Face à cette évidence, on vous recommande de faire une configuration d’avance. Vous pouvez dès maintenant configurer votre console Switch pour Noël. C’est bien possible avec l'offre de Noël. Lorsque vous la faites maintenant, vous ne subirez plus l’affluence. Le faire maintenant c’est aussi participer à la réduction de l’affluence et par conséquent des encombrements. Soyez prévoyant pour vous faire plaisir afin de ne pas rencontrer des empêchements le 25 décembre prochain.



La situation qui va prévaloir n’est pas liée particulièrement à Nintendo. Tous les autres services sur PlayStation de même que Xbox sont certainement concernés. L’affluence sera pareil partout le jour de Noël. Depuis quelques années, la configuration n’est plus aussi simple que dans le passé. Avec la complexité de la configuration actuelle, la meilleure solution est de le faire en amont. Ainsi, les consoles seront prêtes le jour où vous en aurez besoin.