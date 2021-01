ONU : Antonio Guterres veut briguer un second mandat

La colistière de Joe Biden, Kmala Harris fait ses premiers pas en tant que vice-présidente des Etats-Unis. Dans un long message adressé au gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, ce lundi 18 janvier 2021, la vice-présidente élue présente sa démission de ses fonctions de sénatrice de la Californie.



"Alors même que je démissionne du Sénat, je me prépare à prêter le serment qui me permettra de le présider", a déclaré la vice-présidente avant de présenter sa démission ce lundi 18 janvier 2021. Elle précise que son départ du Sénat américain n’est pas un au revoir, mais plutôt un bonjour.



La sénatrice de Californie est en passe de devenir, la première femme vice-présidente des Etats-Unis et la première personne de couleur à occuper ce poste. Toutefois, selon la loi américaine, la démission de Harris ne l’éloigne pas du Sénat. En tant, que Vice-présidente des Etats-Unis, Harris exercera les fonctions de présidente du Sénat et exprimera des votes décisifs qui, avec la victoire des démocrates en Géorgie, plus tôt ce mois-ci, donneront la majorité aux démocrates à la chambre des représentants.



Mme Harris, 56 ans entrera officiellement en fonction lorsqu'elle prêtera serment le 20 janvier 2021, sur les marches du Capitole, quelques minutes avant le président élu Joe Biden.







Le remplaçant au Sénat américain de la vice-présidente élue Kamala Harris a été dévoilé. Il s'agit notamment d’Alex Padilla. Il deviendra le premier Hispanique à représenter la Californie à la chambre haute des Etats-Unis.





Fils d'immigrés mexicains, M. Padilla, 47 ans, a été désigné par le gouverneur comme un "guerrier pour le droit de vote et le rêve américain".





"Je suis honoré de la confiance que me place le gouverneur Newsom, et j'ai l'intention de travailler chaque jour pour honorer cette confiance", a déclaré M. Padilla dans un communiqué juste après sa nomination.