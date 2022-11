Océan Viking : Deux jours après leur arrivée à Toulon, l’accueil des 234 migrants s’organise

Il convient de faire quelques clarifications pour mieux comprendre leur statut actuel et probablement celui prochain. Il faut considérer dans un premier temps qu’ils ne sont pas considérés comme étant sur le territoire Français mais dans une zone d'attente internationale. Cette réalité prend juridiquement le sens d’interdiction pour ces derniers de quitter le périmètre de la zone déterminée. Pas question d’aller donc en France même si on pense y être déjà.



L’accueil ne souffre en tout cas de rien à l’intérieur du site, ils bénéficient pour le moment des soins appropriés. La croix rouge et la Protection civile sont à leur chevet pour cette assistance humanitaire et sanitaire nécessaire pour leur bien-être.

Dans un premier temps, ils pourront joindre leurs proches par téléphone en guise de signe de vie après un trajet assez périlleux. L’office français de protection des réfugiés et apatrides recevra à partir de ce samedi d’éventuelles demandes d’asile qu’il étudiera en "procédure accélérée". Certainement que certains des migrants voudront rester en France même s’ils ont peu de chance d’y rester. Faudrait-il s’attendre à ce que certains soient retournés dans leurs pays d’origine ? les jours suivants nous en diront plus.