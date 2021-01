Pfizer/BioNtech livrera les vaccins européens en retard

Selon le laboratoire, ces retards seraient de trois à quatre semaines. La raison invoquée est la nécessité de travaux sur la chaîne de production belge. Cela afin de garantir le rythme des livraisons. Alors qu'un espoir vient à peine de naître, une pénurie de vaccin est-elle déjà à craindre?



Moins de dix minutes après l'annonce, les ministres de la santé de six pays membres de l'UE exprimèrent de "sérieuses préoccupations" dans une lettre adressée à la Commission européenne.



Le Danemark, de l’Estonie, la Finlande, la Lituanie, la Lettonie et la Suède, dénoncent dans cette lettre une situation "inacceptable" et portant préjudice à la "crédibilité du processus de vaccination"



Ils ajoutent par la suite: « Nous vous demandons de vous mettre urgemment en contact avec BioNTech/Pfizer pour demander une explication publique et souligner le besoin d’assurer la stabilité et la transparence de livraisons en temps voulu »



Ils citent aussi BioNTech/Pfizer en indiquant des livraisons « substantiellement réduites dans les semaines à venir ».



La réponse de Pfizer/BioNTech



Le laboratoire confirme, peu après, le ralentissement de ses livraisons dans le but d'augmenter la cadence de production pour les semaines à venir.

« Pfizer travaille d’arrache-pied pour livrer plus de doses que prévu initialement cette année avec un nouvel objectif déclaré de 2 milliards de doses en 2021 », a répondu le groupe dans un message transmis à l’Agence France Presse.



Il se défend aussi de devoir se plier aux nécessitées réglementaires en matière d'approbations supplémentaires. Les conséquences seraient, selon le laboratoire « des fluctuations dans les calendriers de commandes et de livraisons dans l’usine de Puurs ( Belgique) dans un avenir proche pour nous permettre d’augmenter rapidement les volumes de production ».



La présidente de la Commission Ursula von der Leyen assure cependant qu'en dépit de ce ralentissement, toutes les doses attendues au premier trimestre seront livrées comme prévu.

« j’ai immédiatement appelé le directeur général de Pfizer […] Il m’a assuré que toutes les doses garanties pour le premier trimestre (à destination de pays de l’UE) seront bien livrées au premier trimestre »