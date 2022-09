Plombier Paris 14 reconnu par les assurances

Il ne s'agit pas d'une procédure simple, et dans la plupart des cas, il est essentiel de faire appel à un technicien expert qui pourra identifier la zone de la panne, en utilisant également les outils technologiques disponibles sur le marché aujourd'hui.Dans cet article, je vais vous expliquer quelques étapes à suivre afin de pouvoir détecter au plus vite une fuite d'eau dans une canalisation souterraine de votre maison.N'oubliez pas que plus le temps passe, plus les dégâts seront graves et coûteux. Si vous pensez qu'une canalisation souterraine laisse échapper de l'eau, contactez immédiatement du personnel expérimenté et qualifié pour résoudre le problème !COMMENT DÉTECTER UNE FUITE D'EAU SOUS LE PLANCHER ?Souvent, il faut beaucoup de temps avant de détecter et de réaliser qu'il y a une fuite d'eau sous le plancher, car les dégâts ne sont pas immédiatement visibles. Certaines procédures peuvent toutefois vous faciliter la tâche :Lorsque tous les robinets de la maison sont fermés, vous ne devez entendre aucun bruit d'eau qui coule, etc.Vérifiez souvent le compteur d'eau, si vous remarquez des changements dans la consommation, il y a probablement une fuite.Vérifiez ce qu'indique votre compteur, ne consommez pas d'eau pendant 1 à 2 heures, puis vérifiez si le compteur indique toujours la même chose ou s'il a augmenté, dans ce dernier cas, vous avez une fuite d'eau dans la maison.TROUVER UNE FUITE D'EAU DANS UN TUYAU ENTERRÉ GRÂCE À L'INSPECTION VIDÉOAprès vous être assuré que vous avez un tuyau qui fuit dans votre maison, vous devez trouver de quel tuyau il s'agit.À ce stade, vous devez faire appel à un technicien spécialisé qui pourra localiser le défaut dans le sous-sol à l'aide d'outils spéciaux et, en cas de fuite d'eau cachée, procéder à une inspection vidéo.Il est important de trouver le plus rapidement possible le point exact de la fuite d'eau pour éviter des interventions invasives et coûteuses, pour éviter de devoir démonter une partie du sol pour trouver la canalisation, mais surtout pour éviter que les infiltrations d'eau ne créent des inondations et n'atteignent, si vous êtes dans un condominium, le plafond ou les murs d'un autre appartement.Dans ce cas, en plus de l'intervention d'un plombier, vous aurez également besoin de travaux de maçonnerie pour tout remettre en place, ce qui augmentera le coût de l'intervention.L'aide opportune d'un plombier évitera des dommages et des dépenses supplémentaires, car un technicien expérimenté peut être en mesure de réparer la canalisation sans travaux de démolition. Dans le cas d'une fuite d'eau cachée, l'intervention sera un peu plus coûteuse car elle nécessitera une inspection vidéo.Le coût de l'opération dépend de différents facteurs tels que la taille de la zone à inspecter, le fait d'être confronté à une ou plusieurs fuites, le fait que la fuite d'eau soit plus ou moins abondante, la profondeur des canalisations.L'inspection vidéo permet dans la plupart des cas de localiser l'endroit exact de la panne sans démolition. Elle fonctionne grâce à des caméras endoscopiques placées à l'intérieur des tuyaux qui filment et projettent en temps réel sur un moniteur les images de l'intérieur des tuyaux.Une fois que le plombier arrive à l'endroit exact de la panne, il procède à la réparation du tuyau éclaté qui laisse échapper l'eau, en évitant les travaux de démolition ou le démontage du plancher.En savoir plus :