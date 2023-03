Port du soutien gorge après une augmentation mammaire

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Lorsque vous vous préparez à une chirurgie d'augmentation mammaire, il est important de vous rappeler que vos seins vont changer avec le temps. Votre chirurgien peut vous aider à choisir le type de soutien-gorge qui offrira le meilleur soutien à votre nouvelle poitrine pendant les semaines et les mois qui suivront l'opération.



Lorsque on subit une augmentation mammaire, l'une des premières choses à faire est d'acheter de nouveaux soutiens-gorge. Pendant que on se remet de l'opération, on doit les instructions du médecin. C’est pourquoi certaines ont préalablement acheté plusieurs types de soutiens-gorge différents pour les essayer. Après les avoir portés pendant plusieurs jours, on peut constater que certains types de soutiens-gorge étaient plus efficaces que d'autres pour apporter un soutien supplémentaire et minimiser les hématomes au niveau de ma poitrine.

Portez un bon soutien-gorge de maintien. Lorsque vous subissez une augmentation mammaire, il est important de porter un bon soutien-gorge de maintien. Le bon soutien-gorge peut aider votre corps à guérir et à se sentir à l'aise. Voici quelques conseils pour trouver le bon soutien-gorge : Recherchez un soutien-gorge qui offre une couverture suffisante sans être trop serré ou contraignant. Il se peut que vous ayez des gonflements dans les premiers jours suivant l'opération, alors essayez différents modèles pour voir lesquels sont les plus confortables sur votre poitrine. Assurez-vous que les bretelles ne tombent pas facilement des épaules ; si c'est le cas, essayez de les ajuster plus courtes ou plus longues jusqu'à ce qu'elles restent en place sans glisser des épaules toute la journée." Portez un soutien-gorge de sport 24 heures sur 24 pendant les premiers jours suivant votre opération. Portez un soutien-gorge de sport 24 heures sur 24 pendant les premiers jours suivant votre opération. Cela vous aidera à éviter les gonflements et à maintenir vos seins aussi soutenus que possible pendant leur guérison. Essayez plusieurs tailles de soutien-gorge jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous convient. Il se peut que vous ayez besoin de plus d'une taille en fonction de l'importance du gonflement au fil du temps (certaines personnes perdent jusqu'à un demi-pouce de leur tour de taille). Si possible, demandez à quelqu'un d'autre de vous aider à mesurer le tour de votre cage thoracique, sous chaque côté, à l'endroit où le pouce appuie sur le tissu musculaire, juste sous le tissu mammaire ; arrondissez ensuite légèrement vers le bas, car cette mesure inclut un espace supplémentaire au sommet de la cage thoracique, où les poumons se dilatent lorsque vous respirez profondément ou riez de bon cœur ! Un soutien-gorge post opératoire augmentation mammaire Votre chirurgien spécialiste de l'augmentation mammaire vous fournira très probablement un soutien-gorge chirurgical que vous devrez porter en permanence pendant plusieurs semaines après l'intervention. En effet, il est important de protéger vos nouveaux seins des frottements, qui peuvent les endommager et provoquer des douleurs. Le soutien-gorge permet également de les soutenir pendant leur guérison. Le meilleur type de soutien-gorge dépend de votre style de vie et de vos préférences personnelles ; assurez-vous que celui que vous choisissez vous va bien et est confortable ! Il existe de nombreux styles différents : avec ou sans armature (également appelés bonnets souples), rembourrés ou non (ou styles "sans mamelon"). Certaines femmes préfèrent les soutiens-gorge sans fil, tandis que d'autres aiment avoir quelque chose de plus consistant contre leur peau ; Encore une fois, c'est à chaque femme de décider ce qui lui convient le mieux, mais nous recommandons généralement de porter un soutien-gorge à armatures pendant la période de rétablissement ou de convalescence, car il offre un meilleur soutien que son homologue sans fil en raison de sa structure rigide qui exerce une pression ferme sur tous les côtés/coins de chaque monticule mammaire au lieu de reposer librement sur eux comme le font les modèles à bonnets souples.

Utiliser votre propre soutien-gorge Si vous n'aimez pas le soutien-gorge chirurgical fourni, achetez votre propre soutien-gorge chirurgical ou votre bandage de compression dans un magasin de lingerie. Vous devrez porter un soutien-gorge chirurgical ou un bandage de compression pendant au moins six semaines. Cela permettra de soutenir vos seins et d'éviter qu'ils ne se déplacent ou ne tombent après l'opération. Le meilleur type de soutien-gorge dépend de votre taille, mais il est important d'en choisir un qui offre un bon soutien à votre poitrine. Vous devriez également essayer plusieurs marques différentes avant d'en acheter un, afin de trouver l'option la plus confortable pour vous ! Si possible, essayez d'acheter un soutien-gorge de sport dans un magasin ou commander en ligne. Les tailles varient parfois d'une marque à l'autre (et même au sein d'une même marque) en fonction du lieu de fabrication. S'il y a une différence entre la taille commandée et la taille réelle, le retour ou l'échange prendrait plus de temps que si vous vous rendiez dans un magasin plutôt que de vous occuper du système de commande en ligne, ce qui pourrait retarder le retour à la routine quotidienne."

Essayez différents soutiens-gorge et voyez ce qui vous convient. Bien que le style exact de soutien-gorge dépende des préférences de votre chirurgien, il est important de se rappeler que chaque soutien-gorge sera différent. Vous devrez peut-être essayer plusieurs soutiens-gorge différents avant de trouver celui qui vous convient parfaitement et qui est confortable dans votre état post-opératoire. • Essayez différents styles de soutien-gorge : Votre chirurgien peut vous recommander un soutien-gorge de sport ou une camisole avec des bandes de compression autour de la poitrine, mais s'il vous semble trop serré ou inconfortable (ou si vous n'aimez pas son aspect), n'hésitez pas à essayer autre chose ! Il existe de nombreuses autres options, et il y a de fortes chances que l'une d'entre elles vous convienne parfaitement ! • Essayez différentes tailles de soutien-gorge : Il est également possible que votre taille ait changé depuis que vous avez subi l'opération ; par conséquent, même si vous avez l'habitude de porter un bonnet A maintenant, mais que vous n'avez que des bonnets C après l'opération d'augmentation... ne supposez pas que tous les bonnets A vous iront parfaitement ! Assurez-vous que tout nouveau soutien-gorge est suffisamment ajusté sur les bords, sans être trop serré (ce qui pourrait causer des douleurs), mais suffisamment lâche pour que l'air puisse circuler librement à l'intérieur pendant que vous le portez tout au long de la journée.

Être à l’aise avec le soutien-gorge de son choix La clé est de trouver un soutien-gorge dans lequel vous vous sentez bien. Si vous avez des difficultés, essayez différentes marques et différents styles jusqu'à ce que vous en trouviez un qui vous convienne. N'oubliez pas qu'il est important de protéger vos seins des traumatismes pendant le processus de guérison afin qu'ils ne perdent pas leur forme ou leur taille après l'opération.



josie bonet

