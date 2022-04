Présidentielle 2022 : la douche froide pour Éric Zemmour

Si son projet de regroupement de la droite autour de sa personne au second tour n’est plus possible, il le veut autour de Marine Le Pen. C’est le premier candidat à appeler à voter pour Marine Le Pen. On pouvait entendre dans une allocution du patron du parti « Reconquête » : " J’appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen ". L’homme serait-il en train de mettre de côté ses désaccords avec Le Pen pour combattre ensemble Macron ? C’est encore trop tôt pour comprendre le vrai sens de son appel. Ce qui est certain pour le moment est qu’il ne va pas au second tour, et ne veut plus de Macron au pouvoir.