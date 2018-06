Pronostic Match Portugal Espagne

Une finale au premier Match pour ce Portugal Espagne

Pour moi Victoire du Portugal

Un match où je sens un vrai combat tactique en plus du combat physique senti dans le 1er match Russie Arabie Saoudite ou en effet les Russes ont écrasés physiquement leurs adversaires. La Tactique entre en jeu car ce sont des équipes très expertes de ces grands événements et le Portugal est champion d'Europe en titre alors que l'Espagne perdait en 8ème de finale lors du dernier Euro 2016 contre l'Italie... En voyance on regarde toujours ce que dit le passé avant de lancer une prédiction sur quoi que ce soit. Les énergies poussent donc vraiment le Portugal et je sens les joueurs Portugais chercher la gloire que procure des moments pareils. La rivalité lusitano-hispanique n'étant pas une légende les Portugais vont tout faire pour déjà la gagner. Je vois un très beau Match quoi qu'il en soit ! Et l'Espagne a tout de même de très gros atouts à jouer avec une expérience incommensurable des grands événements.Antoine