Pronostic Match Suisse Brésil

J'ai connut le temps où la Suisse se qualifiait pour la première fois depuis longtemps dans les grandes compétitions. J'étais adolescent quand la Suisse connut USA 1994 et cette époque à sans doute contribué à connaître la NATI que l'on connaît aujourd'hui en 2018. Les forces en présence restent énormes et si la Suisse va se battre comme elle sait le faire, le Brésil reste un ogre difficile à prendre en main au 1er match. En 2010 la Suisse avait déjà battu un ogre comme l'Espagne et c'était le 1er Match. Cependant il est trop rare de voir les choses se répéter à ce niveau. Je vous rassure tout de même la Suisse va se qualifier pour les 8ème de finale !



Pour moi match Victoire du Brésil mais je vois la Nati se qualifier pour les 8ème de finale

Antoine