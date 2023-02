Prothèses rondes ou anatomique, comment choisir ?

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Dans un projet d'augmentation mammaire en chirurgie esthétique le choix de la prothèse ronde ou anatomique est une étape ! Notre article vous en dira plus !



Le choix de la bonne prothèse mammaire est une décision très importante. Il y a une large gamme de produits disponibles pour tous les budgets et toutes les exigences. Cet article est là pour vous aider à faire ce choix, alors n'hésitez pas à le lire jusqu’à la fin pour trouver réponses à vos questions ou vos inquiétudes.

Comment choisir entre une prothèse mammaire anatomique ou ronde ?

Une prothèse mammaire anatomique est une prothèse mammaire en silicone qui a la forme d'un sein naturel. Comme elle est faite de gel de silicone souple et flexible, elle est plus réaliste qu'une prothèse anatomique et plus facile à porter sous vos vêtements.

Les prothèses anatomiques sont disponibles en différentes tailles et formes :

• poitrines complètes, • demi-poitrines (également connues sous le nom de "demi" ou "balconette"), • quarts de poitrine ("petite"), • styles slimline pour les poitrines plus petites et les patientes ayant des besoins particuliers, comme les patientes ayant subi une mastectomie, qui recherchent le confort en portant leurs prothèses toute la journée sans gêne. Qu'est-ce qu'une prothèse mammaire anatomique ? Une prothèse mammaire anatomique est un dispositif d'une seule pièce qui imite la forme, la taille et la sensation d'un sein naturel. Elle est fabriquée en silicone ou en sérum physiologique et adaptée sur mesure au corps de la patiente. Une prothèse anatomique peut être placée sous la peau dans le cadre d'une procédure de mastectomie ou de lumpectomie, ou elle peut être portée en externe par-dessus un implant (si un tel implant a été inséré). Qu'est-ce qu'une prothèse mammaire ronde ? Une prothèse mammaire anatomique est un type d'implant qui imite la forme et la sensation d'un sein naturel. L'avantage de ce type de prothèse est qu'elle a un aspect plus naturel que les implants ronds, qui peuvent être ressentis à travers les vêtements. Cependant, elles sont également plus coûteuses et nécessitent une incision plus importante pour les insérer dans le corps. Que choisir entre une prothèse mammaire anatomique et une prothèse mammaire ronde ? Vous avez décidé de subir une augmentation mammaire. Vous vous demandez quel type de prothèse serait le mieux adapté à votre opération, mais vous ne savez pas par où commencer. La première chose qui vous vient à l'esprit est probablement la prothèse ronde ou anatomique, comment choisir ? De nombreux facteurs doivent être pris en considération pour choisir entre une prothèse mammaire anatomique et une prothèse ronde. L'un d'eux étant le type d'implant utilisé pendant l'opération (gel de silicone ou solution saline). Comprendre les principales caractéristiques et différences vous aidera à choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. Lorsqu'il s'agit de choisir une prothèse, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte. Comprendre les principales caractéristiques et différences vous aidera à choisir celle qui répond le mieux à vos besoins. Que choisir entre un implant en gel de silicone ou un implant salin ? La principale différence entre les prothèses rondes et anatomiques réside dans leur forme : Les appareils anatomiques ont un aspect et une sensation plus naturels car ils imitent les contours du corps plus fidèlement que les appareils ronds. Elles ont également tendance à être légèrement plus lourdes que les appareils ronds en raison de la qualité supérieure de leurs matériaux (comme les tiges métalliques), mais de nombreuses personnes trouvent cette différence de poids négligeable une fois qu'elles se sont habituées à les porter régulièrement au fil du temps - et il y a même des avantages ! Par exemple, une prothèse anatomique peut être mieux adaptée à des activités telles que le vélo ou le ski, car elle offre une stabilité supplémentaire pendant le mouvement tout en assurant la respirabilité grâce à des trous situés près des endroits où la peau s'étirerait naturellement pendant l'activité physique ; inversement, si tout le reste échoue, essayez simplement les deux styles avant de prendre une décision sur celui qui vous convient le mieux ! En résumé, il y a de nombreux éléments à prendre en compte lors du choix d'une prothèse mammaire lors de votre augmentation mammaire . La meilleure façon de savoir ce qui vous conviendra le mieux est de comprendre les principales caractéristiques et différences de chaque type de prothèse disponible sur le marché aujourd'hui.



