Rachat de credit et pouvoir d'achat.

Qu'elles sont les démarches ?

Bien préparer son dossier :

A- Avant le recours au notaire

B- Pièces à fournir pour un rachat de crédit

Le rachat de credit permet en regroupant toutes vos dettes en une seule et en allongeant les annuités de. Par exemple, un couple qui (déja en difficulté ) a eu besoin de réaliser des travaux importants dans son logement; avait 1300 euros de prets à rembourser mensuellement à vue, pour un remboursement actuel mensuel de 690 euros.- Faire une demande sur un site internet , la plus part des rachat de credits se font par internet du moins au début (- Un conseillé financier prend en charge votre demande, avec vous il analyse votre situation , vous fait des propositions de regroupement de crédit.- Si vous acceptez sa proposition vous devrez monter un dossier à présenter à la banque qui rachètera vos crédits.Une légère variation des pièces à fournir pour chaque type de rachat de crédit est constatée, que ce soit pour des prets à la consommation ou hypothécaire. La vérification de ces dossiers se fait au jour de sa réception. C'est le comité de la banque qui décide de la validation ou non de la demande .Il existe différentes étapes afin de bien préparer un dossier. Quand on veut souscrire à un regroupement de crédits à la consommation avec garantie hypothécaire, on doit effectuer une simulation sur le site ou par téléphone afin de déterminer la mensualité adéquate au revenu. Un conseiller du va aider la personne faisant la demande en lui soumettant les formalités et les documents à se procurer pour la souscription. On peut par la suite obtenir les caractéristiques du rachat de crédit avant de compléter et signer les dossiers. Il n'y a aucune possibilité de rétractation après lequi suit le moment de la signature. On fait ensuite appel à un notaire pour la signature de l'acte notarié et avoir le financement.Les pièces à fournir peuvent différées. On doit faire parvenir trois categorie de pièces essentiels, dont l'état civil, les revenus et les charges ainsi que la situation d'endettement. Ces Dans le cadre d'une restructuration avec hypotheque on doit y ajouter le patrimoine immobilier, et les titres de proprietés. L'état civil doit contenir une photocopie de la. Concernant les documents des revenus et charges, on doit présenter lesmentionnant la date d'entrée, les derniers avis d'impositions et les attestations d'allocations familiales. La situation d'endettement doit comprendre les extraits bancaires des 3 précédents mois, les offres de prêt etpour les prêts personnels et le tableau d'amortissement pour le prêt immobilier. Spécialement pour l'hypothécaire, on doit fournir la photocopie du, l'évaluation du bien , la preuve desdes loyers en défiscalisation, ainsi que des photos de votre bien immo.