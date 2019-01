Réponse à la lettre-referendum du Président Macron 2° partie

Mais, venons-en au deuxième sujet qui concerne l'organisation de l’État et des collectivités publiques.Dans les faits, je n'ai pas grand-chose à en dire sinon que nous pourrions envisager de supprimer quelques mille-feuilles qui servent surtout à caser les copains remerciés et autres déflatés. Vous l'avez, vous aussi, remarqué? Nous avons des communautés urbaines, des agglomérations de communes, des conseils départementaux, des conseils régionaux, de pléthoriques conseils municipaux dans lesquels se diluent les décisions politiques, ce qui fait que le citoyen ne sait plus à qui s'adresser d'autant que préfets et sous-préfets restent les patrons et que les sus-nommés n'ont qu'un pouvoir exécutif limité. Méditons sur cela, essayons de partir de notre force principale: 36 000 communes auprès desquelles nous pourrions décentraliser, en leur en donnant les moyens, une grande partie des services publics. Bien sûr, cela poserait des problèmes politiques et beaucoup de délégués de métropoles, communautés urbaines et autres parties du mille-feuilles devront se diriger vers le Pôle Emploi. Mais je leur fais confiance : ils auraient eu le temps de constituer leur carnet d'adresses.