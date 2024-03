Séance Laser à Genève pour le visage, comment cela marche ?

Déroulement d'un Traitement au Laser Tesla Med

Évaluation de la santé: Avant de commencer le traitement, un praticien qualifié évaluera votre état de santé général et discutera de vos objectifs. Cela aide à déterminer si vous êtes un bon candidat pour le traitement.

Planification du traitement: En fonction de vos objectifs, un plan de traitement sera élaboré, y compris le nombre de séances recommandées.

La Séance de Traitement:

Préparation: Il n'y a généralement pas besoin de préparation spéciale. Vous serez allongé confortablement pendant le traitement. Déroulement: L'appareil est positionné sur la zone cible. Une fois activé, vous ressentirez une sensation de contraction musculaire intense avec un effet de réchauffement dans la zone traitée. Ces séances peuvent durer entre 20 et 30 minutes, selon le plan de traitement. Fin de la séance: Après la séance, vous pouvez reprendre immédiatement vos activités quotidiennes. Il n'y a pas de période de récupération nécessaire.

Résultats Possibles

Après les premières séances, vous pourriez ressentir une amélioration en termes de tonus musculaire dans la zone traitée. Une réduction de la fatigue musculaire et une augmentation de la force musculaire peuvent également être notées.

Réduction des graisses: Avec des séances régulières, le traitement vise à réduire les couches de graisse, contribuant à une silhouette plus sculptée. Augmentation de la masse musculaire: Le traitement peut stimuler la croissance des fibres musculaires, menant à une augmentation de la masse musculaire et à une amélioration de la définition musculaire. Résultats durables: Pour maintenir les résultats, il peut être recommandé de suivre des séances d'entretien.

Facteurs Affectant les Résultats

Réponse Individuelle: La manière dont chaque personne réagit au traitement peut varier.

Mode de Vie: Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière peuvent améliorer et prolonger les résultats du traitement.

Il est crucial de consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés et pour s'assurer que le traitement est adapté à vos besoins spécifiques. Les technologies et méthodes de traitement peuvent évoluer, donc consulter un spécialiste vous permettra d'avoir les informations les plus actuelles et pertinentes.