‘’ Seul Jésus-Christ est plus célèbre que moi’’, a déclaré Donald Trump

S’adressant à ces partisans, le président américain affirme que quelqu’un lui avait dit qu’il était de loin la personne la plus célèbre au monde. Mais Donald Trump dans toute son humilité a répondu qu’il ne l’était pas et qu’il y avait quelqu’un de plus célèbre du nom de Jésus-Christ. Il déclare : « Quelqu’un m’a dit l’autre jour : Tu es de loin la personne la plus célèbre du monde, j’ai répondu : Non, je ne le suis pas. Ils ont dit : ‘’Qui est donc le plus célèbre ?’’ J’ai répondu : ‘’Jésus-Christ’’. La foule a aimé cette déclaration du président américain et l’a démontré par des acclamations devant un président tout joyeux.

D’après les informations du site FiveThirtyEight, Donald Trump totaliserait 42,7% des options positives aux USA. Un pourcentage qui correspond à 147 millions de personnes qui aiment bien ses blagues et propos. Selon le quotidien, plusieurs sondages montrent que l’ancien président Barack Obama et sa femme Michelle figurent parmi le lot de personnes les plus populaires aux Etats-Unis. Certaines personnes voient en cette concession au Christ un moyen de gagner des points dans le cadre des élections présidentielles. Toutefois, le président américain Donald Trump a déclaré maintes qu’il était un chrétien absolu et que son livre préféré était la bible donc ça ne surprend guère toutes ces éloges à l’égard du messie.