Surmonter un chagrin d'amour

Qu'est-il arrivé à cette personne dont elle est tombée amoureuse ? Pourquoi se comporte-t-elle ainsi, avec cette indifférence qui fait si mal ? Elle préférerait même argumenter comme par le passé, mais maintenant il n'y a plus rien, pas même des querelles.



L'amour blesse profondément l'âme, surtout quand il n'est pas réciproque. C'est une douleur pas comme les autres. C'est une chose insurmontable, avec laquelle tu ne pourras jamais vivre. C'est la déception amoureuse.



Et même si nous sommes convaincus que nous ne voulons plus croire en l'amour, l'amour reviendra quand nous l'attendons le moins et toujours au hasard parce que l'amour n'est jamais cherché, il est trouvé.

Comment surmonter une déception amoureuse ?



1. Acceptez la situation. Il y a des milliers de situations dans la vie que nous ne pouvons qu'accepter, parce que c'est ainsi que la vie est. Lorsque vous commencez à accepter ce qui se passe, cessez de vous battre et vous pouvez enfin le métaboliser.



2. Laissez partir l'autre personne. Ne vous engagez pas dans quelque chose qui ne peut exister. Si cette personne ne veut pas être avec vous, laissez-la partir, sinon vous finirez par développer une obsession qui ne mènera à rien de bon.



3. Prenez votre temps. Ne désespérez pas, il y aura toujours des moments "non", le souvenir de cette personne envahit votre esprit, mais rappelez-vous toujours une chose : "donnez du temps au temps".



4. Pleurez tout le temps dont vous avez besoin. Par les larmes, évacuez toute la tristesse que vous avez en vous. Pleurer est une merveilleuse façon de purifier l'âme. Si vous décidez d'éliminer par les larmes toute la douleur que vous avez à l'intérieur, vous vous sentirez beaucoup plus calme, plus détendu.



5. Faites des activités qui vous enrichiront. Il est très important de garder l'esprit occupé. Faites ce que vous avez toujours aimé. Lire, écrire, peindre, faire du sport, faire des activités manuelles.....



6. Essayez de ne pas prolonger le monologue intérieur sur cette personne. Bien sûr, quand vous traversez une mauvaise passe, cette personne ne quitte pas vos pensées. Vous devez en dire assez ! Essayez de le faire une fois pour toutes ! Au bout du compte, vous réussirez sûrement.



7. Écoutez de la musique. La musique détend l'âme, réveille les endorphines, les hormones du bonheur. Lorsque vous êtes déjà d'humeur, allumez la musique à un volume élevé et dansez !



8. Réfléchissez, pardonnez. Laissez la douleur vous servir à apprendre. Ce n'est qu'en vivant qu'on peut apprendre à vivre. Prenez-le comme une expérience supplémentaire dans la vie qui vous a servi à vous enrichir en tant que personne. Pardonnez-vous et pardonnez-vous si vous avez fait le mal. Le mal ne sert à rien, seulement à te faire du mal.



9. Trouvez du réconfort chez les gens qui vous aiment le plus. Dans ces moments-là, il est bon que tu t'entoures de gens qui t'aiment vraiment et qui t'aiment. Un câlin, un rire et une discussion peuvent être d'une grande aide.



10. Partir de zéro. Une fois la douleur terminée, effacez tout et recommencez à zéro. La vie continue et vous avez encore des milliers de choses merveilleuses à vivre.



Couper les ponts avec cette personne. Ne lisez pas ses emails, effacez toutes les photos. Cela n'a rien à voir avec la haine ou le ressentiment, éviter ces sentiments. Simplement, il faut parfois garder ses distances pour oublier. Peut-être qu'à l'avenir vous pourriez être amis ou pas, mais en ce moment si vous voulez oublier, enlevez tous les souvenirs de cette personne.



Josie Bonet















